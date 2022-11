– Úgy gondolom, hogy a két csapat kvalitásai arra predesztinálják a meccs presztízsét, hogy nemzetközi szintűnek is nevezhetjük. Az is komoly tényező lehet, hogy az egyéni képességek mennyire jönnek majd elő fontos pillanatokban. Az én brazil játékosaim hogyan veszik fel a harcot a hazaiak brazil és szerb légiósaival szemben. Említhetném akár Rábl Jánost is, akit nagyszerű futsalosnak tartok, bakonyi oldalon is megvannak a magyar klasszisok. Ha kialakulnak ezek a párok, akkor minden azon múlhat, hogy ki tud egy hajszállal többet hozzá tenni a csapat teljesítményéhez