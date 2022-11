A világbajnokság miatt a szokásosnál hamarabb, november közepén téli álomra vonult az OTP Bank Liga. Azért az elmúlt három és fél hónapba szépen besűrítették a résztvevők a bajnokság első felét, számtalan emlékezetes mérkőzéssel, kiváló egyéni teljesítménnyel és szárnyaló csapattal.

A félszezon lezártával az M4 Sport összeállított egy „álomtizenegyet” az elmúlt 16 forduló legjobbjaiból, amelynek egyedüli lokistaként a görögök elleni válogatott búcsúmeccsére készülő Dzsudzsák Balázs is tagja!

Nem csoda, hiszen a piros-fehérek csapatkapitánya 5 góljával vezeti a házi góllövőlistát, és mellé még kétszer ki is szolgálta a társait.

Az M4 Sport, így indokolta a bekerülését a legjobb 11-be:

A borzasztóan rajtoló, ám az edzőváltással abszolút egyenesbe jövő Loki egyértelmű vezére, öt gólja mellett kiosztott két gólpasszt is, de pontrúgásai rendre veszélyesek, az úgynevezett második gólpasszokban (az asszisztokat megelőző átadás – az MLS-ben például ezt is gólpassznak számítják) ő vezet a teljes NB I.-ben.

Ahogyan élen xA-mutatókban (expected assits, vagyis várható gólpasszok) is – további öt olyan átadása volt, amiből a csapattársaknak illett volna gólt szerezni.

De nemcsak a számok, gólok, a puszta mentalitása is dicséretre méltó: 35 évesen már nem képes az NB I.-ben kiemelkedően futballozni, ezt hatalmas alázattal egyenlíti, jelenléte pedig a Loki hangulatára, kultúrájára is pozitív hatással van. Az elmúlt hetekben pedig azért a búcsúmeccs gondolata is doppingolhatta: az Újpest, a Vasas és a Puskás is kárát látta kiváló formájának egy-egy bombagól képében.

Az M4 Sport „álomcsapata”: Varga Bence (Kecskemét) - Batik Bence (Puskás Akadémia), Samy Mmaee (Ferencváros), Belényesi Csaba (Kecskemét) - Banó-Szabó Bence (Kecskemét), Janisz Karabeljov (Kisvárda), Gergényi Bence (Zalaegerszeg) - Dzsudzsák Balázs (DVSC) - Varga Barnabás (Paks), Eduvie Ikoba (Zalaegerszeg), Adama Traoré (Ferencváros)

