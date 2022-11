A Zalakerámia ZTE KK otthonában játszik a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NBI/ következő fordulójában szerdán 18 órától. Az idegenbeli túra nehéznek ígérkezik a debrecenieknek, ugyanis a bajnokság 8. fordulójában a jelenleg 5-2-es mérleggel a tabella 4. helyén álló Zalaegerszeg vendégei lesznek Polyák Lászlóék.

A zalaiak eddig mind az eredmények, mind a mutatott játék tekintetében nagyon meggyőzőek az idei kiírásban, a Körmenden elszenvedett egypontos vereség, és az Alba Fehérvár elleni hazai fiaskó mellett már öt sikert is begyűjtöttek – írja a deac.hu.

– Egy nagyon erős kerettel rendelkező és jó formában lévő csapathoz látogatunk, akiknek a hazai pályájuk is tradicionálisan erős. A gyorsindításaikat mindenképp kontrollálnunk kell majd, hiszen ez az egyik fő erényük, valamint O’Reilly személyében van egy domináns irányítójuk is, akire külön is készülünk. A félpályás védekezésük rendkívül stabil, így nagyon fegyelmezetten és pontosan kell majd játszanunk ha nyerni szeretnénk – vélekedett a soron következő ellenfélről Gáspár Mátyás.

David Dedek együttese hét fordulót követően két győzelemmel és öt vereséggel a 11. helyen szerénykedik az első osztályú pontvadászatban. A cívisvárosiak gyengébb teljesítménye elsősorban a meglehetősen hullámzó játéknak köszönhető, de a Falco és az Oroszlány ellen az utolsó másodpercekben elvesztett hazai mérkőzések is hiányozhatnak majd a végelszámolásnál.

– Az OSE ellen is csak egy hajszálon múlt a győzelem, de a csapat erejét mutatja, hogy az első félidőben összeszedett kétszámjegyű hátrányból is vissza tudtunk kapaszkodni. Nagyon sajnálom, hogy a végén nem tudtuk a magunk javára fordítani a mérkőzést, de az ilyen találkozókból is lehet tanulni – emlékezett vissza a legutóbbi fordulóra a debreceni erőcsatár.

A ZTE mindenesetre a DEAC egyik kedvenc ellenfele az NBI-ben, hiszen a hajdúságiak 2017-es feljutása óta lejátszott tizenegy bajnoki mérkőzésből nyolc alkalommal is a fekete-fehérek hagyták el győztesen a parkettát.

Az aktuális szezonban tapasztaltak alapján azonban egyértelműen a hazaiak az összecsapás esélyesei, s bár Djordje Drenovac várhatóan újra bevethető lesz szerdán, az Oroszlány ellen kisebb agyrázkódást szenvedő Tóth Ádám játéka több mint kérdéses.