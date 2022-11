A nagy rivális Fradi otthonában volt jelenése a DEAC jégkorongcsapatának az Erste Liga vasárnapi mérkőzésén. Előzetesen lehetetlen volt megjósolni a találkozó kimenetelét, végül sima debreceni siker született, számolt be a deac.hu.

Mindjárt a meccs elején benyomta a debrecenieket az FTC-Telekom, Hetényi Zoltánnak egymás után háromszor is védenie kellett. Négy perc elteltével válaszolt a DEAC, Révész lövését hárította Nagy Kristóf, majd Dalecky próbálkozását hatástalanította. Ezt követően Sarcia lőtte fejbe a debreceni kapust, azaz támadott a Ferencváros, viszont a DEAC előtt is adódtak lehetőségek. Nyolc és fél perccel a harmad vége előtt Nagy Gergő lőtt a hajdúsági kapuvasra, Molnár Dávid felelt lövéssel minderre. Nem sok üresjárat volt a jégen! 13:52-nél megszerezte a vezetést a DEAC: a Révész Marcelltől elé gurult pakkot Vokla Roland távolról bebombázta a kapuba. Nem sokkal később emberelőnybe került a Debrecen Tóth Adrián testre ütése után. Az 5 a 4 elleni játék során Zalamai is eltalálta a kapuvasat. A játékrész legvégén Hetényinek kellett védenie.

A második etap első percei ismét Hetényi-bravúrokkal teltek, azonban Dalecky is veszélyeztetett a másik oldalon. Hamar kijött a szorításból a DEAC, és próbált újabb gólt bepasszírozni az FTC-nek. Ami sikerült is Révész Marcell révén, a vendég játékos Bukor kék vonalról leadott lövésébe tette bele az ütőjét! Egyre paprikásabb Fradi korcsolyázott a jégen, de nem tudtak túljárni Hetényi Zoltán eszén, a debreceni hálóőr mindent védett. Záporoztak a hazai lövések, ám sem Kreisz, sem Galántai nem tudott a hálóba találni. 11 perce zajlott a második játékrész, amikor Farkas Simon ziccerbe került, Bukor csak két percet érően tudta megállítani, az emberhátrányt pedig kivédekezték a vendégek. Ezt követően Izacky lőtt közelről, védett a Fradi kapusa, majd Dalecky korongját hárította nagy helyzetben. Az utolsó percben még Novotny kihagyott egy helyzetet, s véget ért a második harmad.

Ott folytatta a DEAC, ahol abbahagyta, a 3. etap is egy Nagy által védett Novotny-lövéssel indult. Az első percek a DEAC-ról szóltak, az FTC kissé óvatosabbnak tűnt, de a debreceniek biztosak lehettek benne, hogy nem adták fel a zöld-fehérek. Az egyetemisták emberfórba kerültek Sorokin kiküldését követően, Dalecky majdnem ki is használta, de a kapus meghiúsította a gólszerzési lehetőségét, ahogyan Zalamaiét is. Kibekkelte a hátrányt a házigazda. Ezután Kozma hibázott kétszer is a DEAC kapuja előtt. Nem hibázott viszont a másik oldalon Sági Martin, aki 48:07-nél beütötte az újabb gólt a Ferencváros kapujába! Nem sokkal később Sági megint „meglógott”, de elmaradt a negyedik találat. Időt kért az FTC, azonban ez sem segített rajta, 56:40-nél Dalecky gólja megpecsételte a házigazdák sorsát.