A legutóbbi két találkozón ennek dacára is jól szerepelt a debreceni együttes, mindezt azonban egyre nehezebb lesz megúszni, különösen decemberben, amikor várhatóan tetőzik a meccsdömping.

Maródiak tehát most is vannak, miközben a sérültek egy részét, például Mazzag Danit hosszabb távon is nélkülözni kényszerülnek. Még szerencse, hogy hazai találkozók következnek, pénteken az Acélbikák érkeznek, vasárnap a FEHA, jövő pénteken pedig a Sport Club látogat Debrecenbe. A tavalyi erősorrend szerint ez a sorozat a „tűrhető” kategóriába esne, az idén viszont kőkemény küzdelmeket ígér - írja a DEAC honlapja.

György József vezetőedző elmondta, hogy ő maga és csapata is tisztában van azzal, hogy a DAB jól felkészített, kiváló együttes, amely a Magyar Kupából kiverte a miskolciakat is. Nagyon nehéz feladat előtt áll a DEAC, de az bizonyos, hogy 3 sorral szeretnének játszani és az első perctől az utolsóig küzdeni, harcolni fognak. Egyébként jól ismerik az újvárosiak erényeit, mivel október végén szétlövés után nyertek, most azonban szeretnénk visszavágni nekik.

Forrás: DEAC

Az Erste Liga tabelláján a DEAC pontszámban (24) utolérte a Ferencvárost és a 4. helyet foglalja el. Az újvárosi alakulat 21 szerzett ponttal a hetedik, a fehérvári legénység 10 ponttal a sereghajtó, de mivel az utóbbiak is okoztak már néhány nagy meglepetést, őket sem szabad könnyedén venni. A vesztett pontok tekintetében némileg árnyaltabb a kép, mivel mindkét említett gárda egy találkozóval kevesebbet játszott.

Nyilvánvaló, hogy nagyon okos, nagyon taktikus játékot kell majd játszani, mivel a tabellán nagy a tülekedés, minden pontra égetően szükség van. A sikerben ezúttal is nagyban számítanak a közönség támogatására, akik a nehéz pillanatokban rengeteget segíthetnek a srácoknak. Arra buzdítják a szurkolókat, hogy a helyszínen biztassák a kedvenceiket, akik pedig nem tudnak személyesen megjelenni, azoknak az Erste Liga TV élő közvetítését ajánlják figyelmükbe!

A találkozó 18.30 órakor veszi kezdetét.