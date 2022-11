Angol nyelven teljesítette az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) mesteredzői kurzusát Márián Blanka, a DVSC Kézilabda Akadémia edzője. A 2022-es magyarországi férfi Európa-bajnokságon kezdődött meg az EHF által megszervezett mesteredzői kurzus, amelyben hét európai ország, összesen huszonegy edzője nyert felvételt – számolt be a dvsc.hu.

– Nagyon sokat tanultam ezen a kurzuson a kézilabda minden területéről – mondta el Márián Blanka. – Minden szegmensnek volt egy elismert, jelentős tapasztalatot szerzett oktatója, aki magas szakmai színvonalat képvisel. Sokat dolgoztunk a mesteredzői címért, mindemellett jó csapatot alkottunk a többiekkel.

A magyarországi férfi Európa-bajnokság mellett még két eseményen, a portugáliai U20-as férfi Európa-bajnokságon, valamint a jelenleg is zajló női Eb-n is teljesítettek egy-egy modult a hallgatók. Az edzésvezetés mellett olyan területeken is be kellett mutatni tudásukat a leendő mesteredzőknek, mint például a fizikai és mentális felkészítés, a mérkőzéselemzés, a prevenció vagy a vezetői képességek.

A három modul végén Szlovéniában a korábban beadott szakdolgozatot kellett megvédeni.