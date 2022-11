Pénteken kezdetét veszi a 15. női kézilabda Európa-bajnokság Szlovénia, Észak-Macedónia és Montenegró közös együttműködésében. A november 20-ig tartó kontinensviadalon 16 csapat vesz részt, a meccseket Celjében, Ljubljanában, Szkopjéban és Podgoricában rendezik majd. A magyar válogatott a csoportkörben az A jelű négyesbe került, ellenfelei Svájc (péntek 18 óra), Horvátország (vasárnap 18 óra) és Norvégia (kedd, 20 óra 30 perc) lesznek. Az első három jut tovább, ahol a B csoport továbbjutóival mérik majd össze tudásukat a középdöntőben.

A Haon Köstner Vilmost, a DVSC valaha volt egyik legsikeresebb trénerét kérte fel egy kis esélylatolgatásra. A 2019-ben mesteredzői címet is elnyert szakembert épp készülődés közben értük utol, hiszen egy összeszokott, edzőkből álló baráti társasággal utazik ki Szlovéniába, hogy végignézze a mieink a csoportmeccseit.

– Már évek óta járunk az Európa-bajnokságokra és a kontinensen zajló világbajnokságokra amennyiben lehetőségünk van rá – lelebbentette fel a fátylat a szakember. – Általában a csoportmeccseket vagy a középdöntő összecsapásait szoktuk megtekinteni. Sajnos a Covid miatt ugyan az elmúlt egy-két évben nem voltam, de most végre ismét a helyszínen drukkolhatunk a mieinknek. Azt gondolom, hogy viszonylag jó csoportba kerültünk. A címvédő norvégok személyében van benne nagy esélyes, ott van az előzetesen gyengébbnek ítélt svájci együttes, és egy velünk közel azonos játékerőt képviselő horvát csapat. A németek elleni rosszul sikerült főpróba ellenére a csoportból való továbbjutás nem lehet kérdéses, még ha azt egy átalakulóban lévő, sérülésektől sújtott fiatal magyar válogatottnak kell is kivívnia – szögezte le.

Mint elmondta, ehhez Svájcot az első mérkőzésen feltétlenül le kell győzni, utána pedig jó lenne, ha Horvátországot is két vállra tudnák fektetni Vámos Petráék. Abban az esetben pontokat vinne magával a középdöntőre a válogatott, és kicsit könnyebb helyzetből harcolhatná ki a magyar szövetség által célként kitűzött legjobb nyolc közé kerülést.

– Ez nem lesz könnyű feladat, mert a horvátok ugyanolyan változó teljesítményre képesek sokszor, mint a mieink. Ha sikerülne nyerni, akkor a norvégok ellen egy felszabadult, jó játékot lehetne nyújtani, amely ha nem is kecsegtet győzelemmel, de mindenképpen arra jó, hogy felvegyünk egy nagyobb sebességet, tanuljunk azokból a hibákból, amit eddig elkövettünk, és vigyünk magunkkal egy jó svungot a középdöntőbe. A mi középdöntős águnk tűnik az erősebbnek, de bízom benne, hogy egy győzelmet még ott is kicsikarunk, és akkor a nyolcadik hely elérhető közelségbe kerül – taglalta Köstner Vilmos.

Köstner Vilmos

Forrás: Kiss Annamarie

A DVSC Schaeffler hat játékost – Bordás Réka, Hornyák Dóra, Kácsor Gréta, Tóvizi Petra, Töpfner Alexandra és Vámos Petra – ad a magyar válogatottba, sajnos Planéta Szimonetta az utolsó keretszűkítés ”áldozata lett”.

– Nagyon örülök annak, hogy szeretett klubomat, amelyben sok évet eltöltöttem, ennyien képviselik a válogatottban. Többeket én is edzettem közülük, volt, aki szinte a kezem alatt nőtt föl a felnőttkorba. Nagyon drukkolok nekik, hogy ezen az Európa-bajnokságon beérjenek a kívánt szintre és eredményességre. Nem lepett meg, hogy ennyi debreceni játékost hívott be a szövetségi kapitány, hisz az a tendencia – magyar válogatott játékosok kinevelése és igazolása –, amelyet a DVSC évek óta képvisel, most meghozta az eredményt: a mi klubunk adja számszerűen a legtöbb válogatott játékost, és ennek megfelelően alakul a Loki helyezése is a bajnokságban – sorolta a szakember, aki nem tagadta, kissé meglepte Planéta Szimonetta kihagyása az utazó keretből.

Mint fogalmazott, a magyar mezőnyben kuriózumnak számító magasságú balkezes lövőről van szó, aki védekezésben középső védőként, míg támadásban jobbátlövőként használható jól. – Valóban rosszabb formában volt az ősszel, és ezek szerint az összetartás alatt sem javult annyit, hogy számoljon vele Golovin Vlagyimir. Töpfner Alexandra bekerülése viszont örömteli meglepetés volt számomra. Nem azért, mert nem jó évet zárt, hanem helyette az a Faluvégi Dorottya maradt ki, aki eddigi előélete alapján stabilabb kerettagnak számított. Nem szeretnék semmi egyéb olyan dolgot mondani, amely esetlegesen terheket rak a vállakra, mert úgy látom, hogy ez a fiatal csapat a terhekkel még nem tud együtt élni. Egy-egy jó teljesítmény vagy jó szereplés után sokszor a média kiabálja bele a csapatba az elvárásokat, amelynek utána a kézilabdázóink nem tudnak tartósan megfelelni. Összefoglalva azt várom, hogy a csapat a csoportkörön minimum jusson túl, és ha meglesznek a kellő egyéni teljesítmények, akkor meglehet a legjobb nyolcba kerülés, holott az utóbbi időszakban inkább a kétszámjegyű helyezés volt a jellemző, és nem az egy – mondta el Köstner Vilmos.

A kézilabda Európa-bajnokság összecsapásait az M4 Sport közvetíti.

MSZ