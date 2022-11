A női röplabda NB I.-ben szombaton este a DSZC-Eötvös DSE Budaörsön játszott. Bár sokan emlékeztek arra a mérkőzésre, amikor két éve az esélytelen DSZC-Eötvös SE két vesztes szett után fordított és 3:2-es bravúrgyőzelmet aratott, ez a találkozó egészen másként alakult.

A hajdúságiak kezdtek jobban, Berza Fanni, Alison Muldrow és Tóth Kinga támadásaival már 5:8-ra is vezettek, de ezután – cserék és időkérések ellenére – sorozatban 15 labdameneten keresztül csak hazai pontok születtek. A vendégek ekkor még egy négyes sorozattal szépíteni tudtak, de ezzel gyakorlatilag az egész mérkőzésre el is lőtték puskaporukat. Az összecsapás hátralévő részében a hazaiak tetszés szerint érték el pontjaikat, a debreceniek viszont ritkán jutottak el támadásig, és ha igen, azok is erőtlenek voltak.

Forrás: DSZ-Eötvös DSE-archív

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb november 20-án Békéscsabán szerepel.