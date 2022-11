Kártik Bálint hét esztendőt követően idén nyáron intett búcsút a Mezei-Villnek, s igazolt a jelenlegi második helyezett Veszprémhez. Először fordul elő a játékossal mióta elhagyta a hajdúsági együttest, hogy ellenük lép pályára. A ballábas center a Haonnak elmondta, az általa leginkább várt összecsapás következik, szeretne jól szerepelni és győzelemhez segíteni jelenlegi csapatát. –

Ősszel ezt a pillanatot vártam a legjobban, hiszen mégiscsak hét évet szerepeltem Berettyóújfaluban.

Furcsa lesz ellenük játszani, nagyon sok ismerősöm van a jelenlegi keretükben is. Rengeteget készültem belőlük, ismerem a játékukat, és rendkívül motiváltan fogok pályára lépni. Minden tiszteletet megérdemel Trencsényi Jánosék gárdája. Bármennyire is lesajnálták őket a szezont megelőzően, ennek ellenére simán nyerik a mérkőzéseiket, nem véletlen vannak az első helyen. Vélhetően telt ház lesz, így hazai közönség előtt nem is lehet más célunk, mint a három pont megszerzése – nyilatkozott a 22 éves játékos, továbbá zárszóként elmondta, rengeteg barátja van az MVFC jelenlegi keretéből, akikkel napi szinten tartja a kapcsolatot, de a mérkőzés alatt csak saját csapatával fog foglalkozni.

A Veszprém-Berettyóúfalu mérkőzést pénteken, 18 óra 30 perckor rendezik a Március 15 Sportcsarnokban. Azok akik nem tudnak a helyszínen szurkolni, a Veszprém YouTube-csatornáján előben követhetik a találkozót.

Orosz Krisztofer