Megye II. osztály Dél 14. forduló

Nagyhegyesi SC-Blondy FC Esztár 5-2 (0-1)

60 néző. Vezette: Horváth J. (Gyarmati I., Nedeczky Zs.)

Nagyhegyes: Marton A.-Bajusz R., Szabó Z. (Bíró M.), Oláh G. (Oláh J.), Oláh S. (Karalyos R.), Szabó B., Hegedüs I., Veres N. (Rapcsák L.), Ispán J. (Magyar L.), Karika M., Erdélyi Zs. Vezetőedző: Plókai Mihály

Esztár: Gurzó B.-Mándi L., Pellei E. (Sóvágó S.), Tóth J., Balogh B., Tóth D., Sándor D., Halász B., Fekete Sz., Kádár B., Felhősi D. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Erdélyi Zs.(4), Fekete Sz.(ög), Sándor D., Sóvágó S. Jók: Erdélyi Zs., mindenki, ill. senki. Ifi: 8-3

Plókai Mihály: Nem nyilatkozott.

Vajas Vera: Jó lenne a világbajnokságon ennyi gólt látni!

Nádudvari SE-Báránd KSE 9-1 (3-1)

70 néző. Vezette: Kiss A.(Kriston T., Keczeli D.)

Nádudvar: Dobi A. (Simon R.)-Kiss L., Horváth A. (Jeges K.), Székely Z., Puskás R., Bodnár N., Nagy G. (Szathmári Z.), Czirbusz B., Kovács L. (Kökény R.), Czidor R. (Kovács I.), Petrusz P. (Cseke Zs.). Vezetőedző: Gere Csaba

Báránd: Kovács B. (Varga Z.)-Szabó L. (Bodnár I.), Pál I., Mester N. (Tarpai Gy.), Orbán L. (Nagy Z.), Csóka G., Sárközi L., Láposi T. (Kelemen T.), Novák L., Rigó P. (Kuhajda A.), Török Zs. Vezetőedző: Bodó Lajos

Gól: Cseke Zs.(2), Székely Z.(2),Kiss L.(2), Bodnár N., Szathmári Z., Horváth A., ill. Csóka G. Jók:mindenki, ill. senki. Ifi: 3-2

Gere Csaba: Rosszul kezdtünk, kimaradtak a helyzetek, ami meg is bosszulta magát, a védőnkkel eljáratták a Kállai kettőst, amivel megszerezték a vezetést a vendégek. Utána egyrészt jobban koncentráltunk, másrészt az ellenfél elfáradt, a cseréink is nagyszerűen szálltak be, minek következményeként a végére sima meccs lett.

Bodó Lajos: Elméletben jobban, gyakorlatban kevésbé megy a foci, és ez lett az eredmény.

Forrás: Marján László

Konyári SE-Ebesi SBKE 3-2(1-1)

50 néző. Vezette: Pál G. (Gajdics Z., Nagy A.)

Konyár: Nógrádi I.-Czibere D., Tóth L., Orbán A., Rézműves K. (Lakatos G.), Urbán P., Tamási G., Tamási S. (Farkas T.), Lakatos R., Csuka Zs., Czibere D. (Makula I.). Vezetőedző: Czibere Tibor

Ebes: Kálmán N.-Árva D., Bartha G.(Hegedűs B.), Almási A., Kovács B., Dobos Á., Fodor N., Andirkó I., Pál D., Forgó A., Sándor R. Vezetőedző: Kiss Norbert

Gól: Czibere D., Makula I., Tamási G., ill. Fodor N., Kovács B. Jók: mindenki. ill. senki

Czibere Tibor: Három pont és más semmi.

Kiss Norbert: Nem nyilatkozott.

Loki Focisuli Debrecen KSE-SRE Komádi 3-2(1-0)

60 néző. Vezette: Vasziliu T. (Hetrovics R., Sütő J.)

Loki Focisuli: Selyem D.-Károlyi N., Kevert B., Kremniczki F., Fehér J., Kecskés J., Lázár R., Hársfalvi P., Komlósi P., Ocskó G., Győri A. (Hársfalvi P.). Vezetőedző: Nagy Róbert

Komádi: Puskás Cs.-Kirimi P., Tóth L., Varga L., Szalai F., Seprenyi K., Kóti P., Kóti R., Aburdán A., Kóti J., Varga L. Vezetőedző: Puskás Sándor

Gól: Komlósi P., Kremniczki F.(2), ill. Kóti R., Varga L. Jók: Kremniczki F., mindenki, ill. senki. Ifi: 4-1

Nagy Róbert: Sajnos megtudtuk, hogy egy régi, volt játékosunk most már a fenti futballpályán rúgja tovább a labdát. Őszinte részvétünk a Román családnak. A mérkőzésről pedig csak egy gondolat: együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Gratulálok csapatomnak a megérdemelt győzelemhez és további sok sikert kívánok a Komádi csapatának!

Puskás Sándor: Egy jó iramú, gólgazdag mérkőzésen a győzelmet jobban akaró csapat nyert.

Nagyrábé Petőfi SK-Derecskei LSE 1-3(1-2)

50 néző. Vezette: Varga Gy. (Lévai Z., Papp N.)

Nagyrábé: Jónás B. (Somogyi B.)-Vénig A., Sipos R. (Kovács A.), Bacsó A. (Kolompár D.), Kiss B. (Takács I.), Ötvös S. (Kiss Cs.), Szabados M. (Szőke A.), Faragó B., Mészáros I., Szabó I. (Füleki B.), Balás G. Vezetőedző: Bende Tibor

Derecske: Menyhárt N.-Berán B., Husi Gy., Horváth G. (Kovács D.), Szalai J. (Ilyés Gy.), Gurbai T. (Szabó R.), Fekete B. (Hamza K.), Magyar B. (Boshnjaku R.), Makula Cs., Kovács B., Vadász I. Vezetőedző: Szép Sándor

Gól: Balás G., ill. Gurbai T., Fekete B., Husi Gy. Jók:Faragó B., ill. mindenki, mezőny legjobbja Gurbai Tamás

Bende Tibor: Két kabaréba illő góllal elintéztük a meccset. Valószínűleg, a múlt heti szünetünket töltöttük. Gratulálok az ifi csapat győzelméhez!

Szép Sándor: Ma mindenben felül múltuk a nagyrabéi csapatot. Nagyon jól játszottunk, nagy akarattal és teljesen megérdemelten hoztuk el a három bajnoki pontot. Ezt a mai győzelmünket a hét született legifjabb Farkas Tomikának és szüleinek ajánljuk.

Megyei II. osztály Dél 1.Derecskei LSE 13 9 2 2 40–22 29 2. Nagyrábé Petőfi SK 12 8 0 3 34-12 27 3.Konyári SE 13 8 2 3 31–15 26 4. Nádudvar SE 13 7 3 3 42-21 24 5. Nagyhegyesi SC 13 6 3 4 38–28 21 6. SRE Komádi 13 5 1 7 24-29 16 7.Blondy FC Esztár 12 4 1 7 22-27 13 8.Földes KSE 12 3 4 5 26-36 13 9. Báránd KSE 13 3 3 7 21–43 12 10.Ebesi SBKE 13 3 1 9 25-48 10 11.Loki Focisuli 13 2 2 9 22-34 8

A nap folyamán az Északi csoport második fordulójának egy elmaradt mérkőzését is lejátszották:

Bocskai SE Vámospércs-Nyírmártonfalva SE 1-1 (0-1)

50 néző. Vezette: Tóth G. (Búzás A., Nagy R.)

Vámospércs: Bányai Cs.-Vincze V., Kulik Zs. (Kiss T.), Nagy N., Bencze Zs. (Tóth D.), Ladányi R., Balogh S. (Sarkadi M.), Nagy O., Nagy L. (Lukács Sz.), Szarvas L., Sándor B. Vezetőedző: Oláh Sándor

Nyírmártonfalva: Fekete S.-Szemán Ba., Tóth T., Károlyi A. (Debreceni R.), Szemán N. (Vértesi N.), Szemán T., Szemán Be., Lakatos M., (Verdes E.), Rózsa N., Jónizs A., Ladó S. Vezetőedző: Konyári Sándor

Gól: Sándor B. Ill. Szemán N. Jók: Sándor B. Ill. Szemán Be., Szemán T.

Oláh Sándor: Nem nyilatkozott.

Konyári Sándor: Lélektelen, akaratgyenge és fegyelmezetlen játék mellé örülhetünk, hogy egy pont is párosult.