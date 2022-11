A DEAC női futsalosai esélyesként várhatták az Újpest elleni szombati bajnokit a DESOK-ban. A sereghajtó lila-fehér gárda kerete mindössze hét főből állt, a debrecenieknél Horváth Viktória a sérülése miatt továbbra sem léphetett pályára, de a többi játékosára számíthatott Quirikó Vivien vezetőedző – derül ki a deac.hu beszámolójából.

Már az elejétől magához ragadta a kezdeményezést a DEAC, az első lövést Üveges Katalin eresztette el, de ez pontatlan volt. Ezt követően is akadtak debreceni helyzetek, majd a fölényük a negyedik minutumban érett góllá: Üveges próbálkozása után a kipattanót Gajzágó Flóra rúgta a kapuba. Nem sokkal később a csapatkapitány szép szólót mutatott be, a passzából pedig Krascsenics Csilla köszönt be. Fülöp Diát is ki lehetett emelni, mivel mesteri centerezéssel jelentkezett, az i-re a pontot Krascsenics tette fel. Nem lehetett elégedett a látottakkal az újpesti tréner, hiszen a nyolcadik percben időt kért. A rövid eligazítást követően a fővárosiak elővették az öt a négy elleni taktikát, amiből néha veszélyt teremtettek. A szépítés mégsem jött össze nekik, sőt, Gajzágó második találatával növelte fórját a DEAC.

A második játékrészt szintén nagy elánnal indították a hazaiak, ám az utolsó passzokba hiba csúszott, illetve Gajzágó is néhány centit tévedett, amikor az üres kaput célba vette, ám a labda a kapufán csattant. A hajrában Torma helyét Kopjári Liza vette át, a fiatal debreceni kapus szebbnél szebb hárításokkal hálálta meg a bizalmat. Sokáig úgy festett, hogy 4-0-s végeredménnyel zárul a bajnoki, de tíz másodperccel a vége előtt Üveges bevitte a kegyelemdöfést.

A DEAC a diadalnak hála az élre ugrott a tabellán.