A DEAC férfi röplabdázói pár nap alatt kétszer is örülhettek a DESOK-ban: múlt vasárnap a bajnokságban a Kazincbarcikát győzték le 3:0-ra, míg csütörtökön a MAFC elleni Magyar Kupa-nyolcaddöntő első felvonását nyerték 3:2-re. A kupameccs komoly hullámhegyeket és völgyeket hozott, hiszen az első két szettet szoros csatában megnyerték a hazaiak. Ekkor felcsillant egy sima siker lehetősége is, ám megtört Fodor Antal tanítványainak lendülete, és egy sima, illetve egy szoros szettel egalizálta a MAFC.

Az ötödik felvonásra viszont ismét felszívták magukat a hajdúságiak, 15:12-re behúzták a döntő szettet.

Tóth András a Haonnak elmondta, egy sérülés miatt a tavalyi felálláshoz nyúltak vissza a meccsen.

– Kisebb sérülése miatt Marlon, a centerünk nem játszhatott, így az új sráccal, Lovas Lóránddal kezdtünk átlóban. Gustavo így a tavalyi felállás szerint visszament centerbe. De ez nagyon jó döntés volt, mert jól éreztük egymást az első két szettben. A csapat is összeállt, jól alkalmazkodtunk, pörögtünk, volt erő, energia. Aztán sajnos kezdett kijönni rajtunk a fáradtság, ami meglátszott a 3-4. szettben a játékunkon. Ott kellett egy kis szusszanás, érződött a csapaton is, hogy többet hibáztunk, a MAFC-nak meg ült a játéka abban a periódusban. A mindent eldöntő ötödik szettben a feladójuk és az átlójuk is kezdett belehibázni a nyitásba, ütésbe, kaptak blokkot is, ott ismét remekül játszottunk, és be is húztuk a meccset – elevenítette fel a röplabdázó.