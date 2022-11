Sokáig emlékezetes győzelmet aratott a DVSC a Mezőkövesd ellen szerda este: a piros-fehérek a 92. percben rúgták a mindent eldöntő találatot, és nyertek 1–0-ra. Természetesen óriási volt az öröm a Nagyerdei Stadionban, a szurkolók a lelátón, a játékosok, valamint a stábtagok a gyepen ünnepelték sikert. Ferenczi János is jókedvűen nyilatkozott a Haonnak.

– Ez a legjobb dolog, ami most történhetett velünk, jó volt végre egy ilyen góllal nyerni – ismerte el a labdarúgó. – Az első félidőben akadozott a játék, egy kicsit tompák voltunk.

Lehet, nem is a lábunk volt fáradt, inkább a döntésekben voltunk egy kicsit lassabbak, de szerencsére a második játékrészre összeszedte magát a csapat, és akkor egész jól néztünk ki.

A cserék ezúttal is hozzátették magukét a meccshez, látszott, hogy friss emberek jöttek be, lendületet adtak a csapatnak, ezért én éreztem, hogy meglesz a győzelem – mosolygott.

A négy bajnoki óta nyeretlen Puskás Akadémia vendégeként zárja az évet a Loki szombaton 14.15-től, Ferenczi szerint Felcsútra megfelelő önbizalommal mennek majd. – Lesz most két napunk a Puskással foglalkozni. Szerencsére jó szériában vagyunk, megjött a csapat önbizalma. Én úgy érzem, játékban is már kezdünk úgy kinézni, ahogy ki kell. Magabiztosan utazunk Felcsútra, és szeretnénk jól zárni az évet, de ehhez ott is 100 százalékot kell nyújtanunk – szögezte le a játékos.

MSZ