Bíró Ádám egyre szebb sikereket ér el játékvezetőként: az MKSZ a múlt héten jelentette be, hogy a DEAC irányítója Kiss Olivérrel a 2023-as férfi kézilabda-világbajnokságon vezethet meccseket. Érdekesség, hogy magyar páros legutóbb 2007-ben fújhatta a sípot a vb-n, ekkor a Herczeg Péter és Südi Péter alkotta kettős tehette le a névjegyét.

– A tavalyi vb előtt a tartalékok közé kerültünk, ám több páros kidőlt a sorból, emiatt úgy tűnt, hogy utazhatunk Egyiptomba. Aztán meglepő módon pozitív koronavírustesztet produkáltam, így mi is lemaradtunk a tornáról. Eléggé megdöbbentem, hiszen semmilyen tünetet nem észleltem, egészségesnek éreztem magam. Pár nappal később egyébként negatív lett az eredményem, ám ez akkor már nem segített, nagyon csalódott voltam. Szerencsére most a sors visszaadta a lehetőséget. Olivérrel bizakodtunk abban, hogy jó hírt kapunk a Nemzetközi Kézilabda-szövetségtől (az IHF-től – a szerk.), ám nem ittunk előre a medve bőrére.

Óriási büszkeség lesz Magyarországot képviselni a világbajnokságon.

A társammal az előző évek alatt teljesen összecsiszolódtunk, de sosem dőlhetünk hátra, a tudásunkat muszáj folyamatosan frissíteni. A rajtig online kurzusokon veszünk részt, ezeken fontos tudnivalókat osztanak meg velünk. Az egyik előadás a színészkedésről szólt, ami manapság elég gyakori, ezt pedig vissza akarják szorítani, akár kétperces büntetésekkel is. A vb-n lesz videóbíró, bár az IHF azt szeretné, ha csak nagyon vitás esetekben használnánk – nyilatkozta Bíró a deac.hu-nak.

Bíróék már belekóstolhattak a nagy tornák atmoszférájába, hiszen az idei Európa-bajnokságon két csoportmeccsen bizonyíthattak, emellett az Ázsia-bajnokságon többek között a Katar-Bahrein döntőt is ők vezették.

– Az Eb-n átestünk a tűzkeresztségen, értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, az Ázsia-bajnokság szintén fontos mérföldkő a pályafutásunkban. A mostani szezonunk eddig úgy alakult, ahogy szerettük volna, nincs igazán okunk panaszkodni. Szeptemberben megkaptuk az Aalborg-Celje BL-mérkőzését, emellett az Európa-ligában is számítottak ránk. Most a nemzetközi kupákban szünet van, de november végén folytatódik a küzdelem, remélhetőleg újabb találkozókon vetnek be minket.

Az egyik távlati célunk az olimpia, arra nem látok reális esélyt, hogy a 2024-es játékokra eljutunk, inkább a 2028-as lehet elérhető

– mutatott rá a DEAC játékosa.