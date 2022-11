Február óta nem látott „bravúrra” készül a DVSC a Mezőkövesd ellen, ugyanis legutóbb akkor nyert sorozatban két bajnokit egymás után a Loki. Múlt vasárnap remekül játszva idegenben 3–0-ra legyőzték a Vasast a piros-fehérek, most pedig itt a lehetőség, hogy hazai pályán szépen búcsúzzanak a közönségüktől Szécsi Márkék. Az angyalföldiek ellen gólt szerző támadó a Haonnak elmondta, hazai pályán csak a három pont megszerzésében szabad gondolkodniuk. – A Vasas elleni múlt vasárnapi győzelem akkor lesz igazán értékes, ha szerdán a Mezőkövesdet is megverjük. A matyóföldiekkel augusztusban egy ki-ki meccset játszottunk, mégis 4–2-es vereség lett a vége. A mostani összecsapás szerintem teljesen más lesz, itthon nyerni kell. Nehéz a 12 csapatos bajnokság, pár győzelemmel nagyot lehet lépni előre, ám egy rossz széria után már a mezőny hátát nézi az ember. De ezt nem szabad teherként megélni, minden meccsre a három pont megszerzésének reményében kell kimenni – szögezte le a 28 éves játékos.

Mint elmondta, már a Kecskemét ellen is ott volt az esély, hogy megszerezzék első idegenbeli sikerüket, ám akkor még nem tudtak élni a lehetőséggel. –Mindig jó a debreceni közönség előtt játszani, Angyalföldre is sokan kísértek el minket, amit ezúton is köszönök nekik. Remélem sokan jönnek ki a Nagyerdei Stadionba, mert nagyon fontos meccs vár ránk, és szükségünk van a biztatásra. Kivideóztuk a Mezőkövesdet, tisztában vagyunk a játékukkal, de nekünk a saját futballunkkal kell foglalkoznunk, és akkor remélhetőleg nem lesz gond – nyilatkozta Szécsi Márk.

A DVSC–Mezőkövesd bajnoki 18 órától (tv: Duna World) kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

MSZ