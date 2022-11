A DEAC férfi röplabdacsapatánál az előző héten kis túlzással a Vészhelyzet egyik részét is le lehetett volna forgatni: Willian lábsérüléssel bajlódott, Bagics Balázs a combját, Marlon pedig a vállát fájlalta. Ezeket a gondokat nem bírta el a gárda, így a Kaposvár elleni bajnokin 3:0-s vereségbe futott bele a legutóbbi fordulóban. Fodor Antal legénysége vasárnap este a sereghajtó Kistext otthonában térhet vissza a győztes útra. A fővárosiak nagy terveket szövögettek a szezon előtt, ám eddig az összes bajnokijukat elveszítették. Fazekas Balázs személyében akad ismerős arc a hazaiaknál, ő három esztendőt követően nyáron intett búcsút a Debrecennek.

– Ugyan Willian felépült, ennek ellenére még mindig nem ideális a helyzetünk, hiszen a jelek szerint Bagics Balázs csak liberóként léphet pályára, míg Marlon kezeléseken vett részt, az ő szereplése kérdéses – adott rövid helyzetjelentést Fodor Antal. – A Kistext már a legutóbbi idényben is kiismerhetetlen együttes volt, és ez most sem változott. Jó játékosai vannak, de nagy kérdés, hogy a kollégám mennyire tudott egységes csapatot építeni.

A fővárosiakhoz állítólag nemrég egy kétszázhat centiméter magas orosz center érkezett.

Az intő jel lehet, hogy a múlt héten a címvédő Pénzügyőrt megszorongatták. Profitálhatunk abból, hogy Fazekas Balázs nálunk szerepelt több éven keresztül, hiszen tudjuk, adott helyzetekben milyen megoldást fog választani. Reffatti az egyik pontgyáros, bár őt viszonylag jól semlegesítettük a korábbi találkozókon. Optimistán várom az összecsapást, a fiúk lelkesen dolgoztak az edzéseken. Amennyiben a nyitásfogadásban hozzuk azt a szintet, amit mostanság produkálunk, akkor reális esélyünk nyílhat a győzelemre, emellett természetesen a sáncolás és a szervák ugyancsak döntő faktorok lehetnek – mutatott rá a szakember.

HBN

Extraliga 7. forduló

Kistext JP Auto Mercedes–DEAC

Vasárnap 18 óra, Riz Levente Sport – és Rendezvényközpont