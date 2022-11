Négy gyengébben sikerült bajnoki mérkőzés után a múlt hétvégén 1-0-ra győzni tudott a DEAC együttese a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában. A fekete-fehérek hazai pályán, Lakatos Benjámin góljával verték meg a Pénzügyőr SE-t. A hajdúságiak vasárnap ismét pályára lépnek: a 16. fordulóban 13 órától a Termálfürdő FC Tiszaújváros vendégei lesznek.

A házigazdák 11 pontjukkal az utolsó előtti, 19. helyen tanyáznak a tabellán, a DEAC a hatodik 25 egységgel. A borsodiak legutóbbi öt mérkőzésükből egyet megnyertek és ötöt elveszítettek. Az ezt megelőző körben Körösladányban kaptak ki 2-1-re – elevenítette fel a deac.hu.

– Idegenbeli meccs következik, amelyek az utóbbi időben nem sikerültek túl fényesen a számunkra, még ha papíron esetleg gyengébb ellenféllel kerülünk is szembe – nyilatkozta Sándor Tamás vezetőedző. – Két felvételt is megnéztünk a tiszaújvárosiakról, illetve van tapasztalatunk velük kapcsolatban tavaszról. Ezek alapján szervezett, a védekezést nem feladó gárda vár ránk, amely valószínűleg a saját kapuja előtt fog tömörülni. Véleményem szerint öt védővel, négy középpályással és egy támadóval fognak felállni ellenünk. A tavaszi találkozónkon nagyon jól megoldottuk ezt a szituációt, most is tudjuk, melyek a sebezhető pontjaik.

Ha a csatáraink végre megtalálják a góllövő cipőjüket, akkor jó mérkőzést vívhatunk, ha nem, akkor nyögvenyelős kilencven percre számíthatunk

– fogalmazott a tréner.

Sándor Tamástól azt is megtudtuk, hogy a műtét előtt álló Bereczki Dánielen és vállsérüléssel küszködő Oliver Tochukwun kívül mindenki elutazik Tiszaújvárosba. Kónya Márknak legutóbb felszakadt a szemöldöke, de játékra kész, ahogyan a legutóbb orrsérülés miatt lecserélt Orosz Marcell is. Aranyos térde rakoncátlankodik, ám szintén bevethető. Három játékos, Papp Ferenc, Kerekes Krisztián és Bidzilya Anton a héten kezdte el az edzéseket, rájuk esetleg néhány percre számíthat a vezetőedző.