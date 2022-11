A DVSC 2-2-es döntetlent ért el a második helyen álló, hazai pályán veretlen Kecskemét otthonában az OTP Bank Liga 13. fordulójának szombati mérkőzésén. A Loki egyenlítő gólját a hajrában a végig jól teljesítő Varga József szerezte, akinek produkcióját több médium is elismerte. A középpályás 7-es osztályzatot kapva bekerült a Nemzeti Sport országos sportnapilap, a csakfoci.hu online oldal és az M4 Sport televíziós csatorna által összeállított álomcsapatba is, tehát mindenütt ott van a forduló válogatottjában – számolt be a dvsc.hu.