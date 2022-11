A szlovéniai női kézilabda Európa-bajnokság miatt szünet van az NB I.-ben, ami remek lehetőség visszatekinteni a pontvadászat első szakaszára. A DVSC Schaeffler eddig hét mérkőzést játszott le, melyből mind az öt hazait – Alba Fehérvár, MTK, Dunaújváros, Mosonmagyaróvár, Érd – megnyerte, ám a két idegenbeli, a Győr és a Budaörs elleni találkozóit elveszítette. A budaörsiek elleni fiaskó különösen fájdalmas volt, hiszen a papírforma alapján győznie kellett volna Szilágyi Zoltán tanítványainak. A Loki zsinórban négy hazai mérkőzéssel, és győzelemmel kezdett, majd következett egy tisztes vereség az ETO ellen, ami után sok dicséretet kapott a csapat.

Talán épp ez lehetett a gond, mert elhitték a lányok, hogy már akár rutinból is hozzák a nyerhető összecsapásokat.

– Az első négy fordulóban azt a teljesítményt hoztuk, amit elvárunk magunktól – elevenítette fel a Haonnak Szilágyi Zoltán vezetőedző. – A támadójátékunk nem volt mindig százszázalékos, de kompenzálni tudtuk a jó védekezéssel, ami mellett rendre több jó egyéni teljesítmény is akadt a csapaton belül. Aztán jött a győri meccs, ahol nem volt rossz a védekezésünk, amelyet megtámogatott Catherine Gabriel fantasztikus kapusteljesítménye. Támadásban halványabbak voltunk, ez nyilván a Győr védekezését is dicséri. Helytálltunk a bajnok otthonában, és éppen ez okozta a Budaörs elleni kínos vereséget, mert talán elhittük, immár egy szint fölött vagyunk, ami azt jelenti számunkra, hogy egy bizonyos szint alá nem tudunk menni. Sajnos bebizonyítottuk, hogy tudunk menni, mert nem tartunk ott ahol egy ETO, egy Ferencváros. Ők is játszanak rosszul, nem úgy mennek bele egy mérkőzésbe, szenvednek, de legalább megnyerik. A Budaörs ellen hiányzott az a pár plusz teljesítmény, ami ki tudott volna húzni minket a kátyúból. A belelkesedett ellenféllel szemben már nem tudtunk váltani, nem tudtunk szintet lépni, így teljesen megérdemelten győzött Buday Dániel csapata – szögezte le a tréner, aki azt látta, azon a meccsen egyfajta pánik lett úrrá a csapatán, ami a vereség ténye mellett külön elkeserítette.

Ahogy fogalmazott, a sport megbüntette őket, de tanulniuk kell belőle.

– Lehet, hogy jókor jött az a vereség, nem tudjuk, ezt majd az év végén fogjuk megmondani. Azt a lebőgést mindenképpen ki szerettük volna javítani az Érd elleni hazai összecsapáson. Újra koncentráltak voltunk, ám azért nem olyan egyszerű kijönni egy gödörből, ezt láttuk is a mérkőzés elején. Fordulás után már voltak bizonyos időszakok, ami alapján akár örömjátékká is alakulhatott volna a bajnoki, de amikor erre lehetőség nyílott, rendre belehibáztunk. Ám annak örülök, hogy ha időnként még görcsös játékkal is, de nyolcgólos sikert arattunk, így győzelemmel zártuk le az első szakaszt – elemezte.

Az idei bajnokságra négy új játékos csatlakozott a Vasutashoz, kíváncsiak voltunk, Szilágyi Zoltán miként látja a nyári igazolások beépülését, teljesítményét a csapatban.

– Catherine Gabriel kifejezetten jó teljesítményt nyújt hétről hétre, nagyon hamar fölvette azt a ritmust, amire szükségünk van. Töpfner Alexandra nem véletlen, hogy vezeti a házi góllövőlistánkat, Kácsor Gréta és Hámori Konszuéla is úgy teljesít, ahogy elvárható tőlük. Persze mindenkinél akadt néha egy-egy hullámvölgy, de nagyrészt mindenki hozza azt, ami jellemző a játékára – értékelte tömören az újoncok eddigi produkcióját a vezetőedző.

A válogatott játékosok elutazását követően a Debrecenben maradó kézilabdázók október 26-tól keddig pihenőt kaptak, majd az NB I./B.-ben játszó U19-es gárda tagjaival kiegészülve készülnek együtt. Ahogy Szilágyi Zoltán elmondta, ebben az időszakban a hangsúly az egyéni képességek és az erőnlét fejlesztésén lesz. Ez egy speciális időszak a klub életében, hiszen teljes értékű szakmai munkát majd csak a válogatottaktól visszatérőkkel együtt lehet végezni.

– Nagyon örülünk, és büszkék vagyunk, hogy ennyi válogatott játékosunk van, ám a bajnokságot tekintve valamennyire hátrány a többi alakulattal szemben, hogy a mieink adják a magyar csapat gerincét. A legtöbb NB I.-es gárda szinte teljes kerettel tudja majd végigdolgozni az elkövetkező időszakot, míg nálunk kis túlzással kiürült az öltöző. Fontos lenne egy jó Európa-bajnokságot játszani, hogy mentálisan erősen jöjjenek vissza a lányok. Nehéz feladat előtt állnak, de én bízom benne, hogy jó hangulatban, egészségesen térnek majd vissza Szlovéniából – mondta el Szilágyi Zoltán.

A tervek szerint a piros-fehérek következő bajnokijukat az MTK otthonában vívják majd december harmadikán.

MSZ