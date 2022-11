A Létavértes ellen tért vissza a győztes útra Kovács Miklós legénysége, a begyűjtött pontoknak köszönhetően a 6. helyről várhatták a következő játéknapot. A DASE a 12. fordulóra kiírt párharcát csütörtökön vívta, ekkor a Kabával találkoztak – írja a deac.hu.

Valamivel aktívabban kezdték a mérkőzést a vendégek, néhány veszélyesnek tűnő támadást vezettek, de igazán komoly helyzetet nem sikerült kidolgozniuk. Ahogy telt az idő, a DASE vette át a játék irányítását, amelynek többször is sikerült eljutni a kabai kapuig. A 30. percben szögletet végezhettek el a debreceniek, a beadás után kavarodás alakult ki a tizenhatoson belül, a labdára végül Siyabonga csapott le és megszerezte a vezetés a 30. percben. Az újabb találatra nem kellett sokat várni, 12 minutum elteltével egy beadásra tökéletes ütemben érkezett Hamza, aki kapásból a kapuba belsőzte a labdát. A cívisvárosi gárda így megnyugtató előnnyel várhatta a második félidőt.

Fordulás után is a hazaiak domináltak, továbbra is támadófelfogásban futballoztak. A védekezésre is odafigyeltek, mely feladatot tökéletesen oldották meg, a vendégek minden kísérletét hatástalanították. Akár végleg le is zárhatták volna a mérkőzést, ehhez meg is voltak a helyzetek, de a hármas sípszóig már nem sikerült bevenni a Kaba kapuját. A győzelem és az ezzel járó három pont azonban nem forgott veszélyben, a DASE megnyerte a hétközi párharcot.

A sikernek köszönhetően a 4. helyre lépett Kovács Miklós gárdája.