Nehéz mit mondani egy ilyen meccs után, szörnyű érzés volt látni, hogy akárki jött be a kispadról, akármit csináltunk, egyszerűen nem tudtunk átlendülni, hogy esélyünk legyen fordítani. Egy tízperces gólcsendet senki ellen sem engedhetünk meg magunknak, pláne nem egy Európa-bajnokságon. Az a különbség, ami ott kialakult, végig meg is maradt. Amikor meg ott volt a lehetőség, hogy felzárkózzunk két gólra, mindig belehibáztunk. Olyankor kellene okosabbnak, higgadtabbnak, bátrabbnak lennünk. A hibáinkkal a magunk dolgát megnehezítettük, miközben a horvátoknak óriási mentális fölénybe kerültek. A horvát kapust ismertük, ő is bennünket, és ebből most ő jött ki jobban