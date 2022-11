Kiválóan pótolta hiányzó kulcsembereit a DEAC, és 3–1-es győzelmet aratott hazai pályán a DVTK Jegesmedvék fölött. Ismét a cívisváros adott otthont a Magyar Jégkorong-szövetség és az Erste Bank közös rendezvénysorozata, az Erste Liga Matinénak. Ezúttal a keleti rangadó köré húzták fel az eseményt, a Jegesmedvék elleni meccset megelőzően az érdeklődők a Magyar Kupa- és a Szuperkupa-serleg előtt fotózkodhattak, találkozhattak a szövetség, a Diósgyőr és a DEAC kabalaállataival. A fiatalokat puzzle, korongtorony-építés, és kifestő várta.

Feltűntek a lelátón a DEAC férfi kosarasai is, talán nem véletlen, hogy a csapatkapitányuk, Polyák László dobta be a pakkot a mérkőzés előtt.

Hazai oldalon hiányzott a válogatottnál megsérült Vokla Roland és Hetényi Zoltán, utóbbi helyett Gönczi Lajos állt a cívisvárosiak ketrece előtt. Az első percek a debrecenieké voltak, Dominik Novotny tesztelte először a vendégek hálóőrét, Kozma Ferenc lopott le egy diósgyőri passzt, de Voris ismét a helyén volt. Három perc alatt öt ziccere is akadt a DEAC-nak, de kihúzta a nehéz időszakot a miskolci alakulat. Jakub Izacky szúrt oda Farkas Mártonnak plexinél két percért, Gönczinek rögtön bravúrt kellett bemutatnia, majd még legalább négyet, így szerencsére maradt a 0–0.

Fölénybe került a vendégcsapat, tíz perc telt el hazai kapura lövés nélkül. Érezték az egyetemisták, hogy ennél több kell a harmad hajrájában, próbálták is felpörgetni magukat és a tempót Molnár Dávidék, de ez inkább csak kakaskodásban nyilvánult meg. Egy palánk melletti összecsapást követően Izacky a karját fogva csorgott be egyből az öltözőbe. Lövei Dávid buta megmozdulása miatt emberelőnyben fejezte be az első etapot a DEAC, de gól nem esett szünetig.