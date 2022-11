Hazánkban is egyre elterjedtebb a labdarúgók fizikális felkészítéséért felelős személyek alkalmazása a szakmai stábban. Elég csak a külföldi bajnokságokra gondolni, ahol előfordul, hogy 5-6 hasonló beosztású tréner készíti fel a csapatot a szezon nehézségeire. A Lokomotívnál is immár ketten felelnek a játékosok fizikai állapotáért. Egyikük Száraz Ádám, aki 2017 óta dolgozik a Lokinál. Az erőnléti edző erről is beszélt a Haonnak.

- Egészen 19 éves koromig játszottam a debreceni utánpótlásban, ám érettségi után úgy éreztem, nem lesz belőlem első osztályú labdarúgó. Határozott elképzelésem volt arról, hogy a futballban szeretnék elhelyezkedni, ám akkoriban még nem gondoltam, hogy erőnléti edző leszek. Az egyetem elvégzése közben gyakornokként az akadémiára kerültem, és folyamatosan igyekeztem képezni magam. Tanulmányaim elvégzése után érkeztem Leonel Pontesékkel párhuzamosan a DLA-ra. Az U17-es korosztálynál pályaedzőként kaptam lehetőséget, viszont időközben elindult az MLSZ erőnlétiedző-képzése, melyet még abban az évben nem, de később elvégeztem.

Amikor ez sikerült, tudatosult bennem, hogy a labdarúgás ezen területén képzelem el a jövőmet

– elevenítette fel.

A szorgalom mindennek a kulcsa

Az edző szerint mindegy, hogy az ember mivel foglalkozik, minden esetben köteles kihozni magából a maximumot. Ez kulcskérdés abban a tekintetben, hogy mennyire lesz kompetens szakmájában. – Fontosnak tartom, hogy a fejlődés érdekében szorgalmas legyen minden személy. Például, ha valaki elvégez egy egyetemet, vagy edzői képzést, akkor kap egy jó alapot, viszont sokat kell ezután is foglalkoznia az adott területtel. Az én esetemben folyamatosan mások az igények, változik a futball, a szabályváltoztatások is mind-mind reformálhatják a mindennapi munkámat – mondta a szakember, aki hozzátette: sok edzővel dolgozott már a Lokinál, hasonlóak voltak az elképzelések, de mégis mindegyikük eltért valamelyest a másiktól. Egy dolog azonban közös volt a szakvezetőkben: a munka iránti elkötelezettség és a tanulás lehetősége.

Forrás: Molnár Péter

Modern gondolkodású edző

Ha szerb futball, akkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a fizikális felkészültség fontosabb a technikai képzettségnél, de Száraz Ádám elmondta: Szrdjan Blagojevics a labdás gyakorlatokra fekteti a hangsúlyt. – Az edzéseink 90 százalékában a labda van a központban, ami a mai fociban elengedhetetlen. A játékosokat is jobban motiválja, hogyha az első perctől kezdve ez van a fókuszban. Ha Spanyolországot vesszük alapul, akkor ott is szinte minden feladatnál igyekeznek a játékszerrel többet foglalkozni. Egyértelmű, hogy van olyan része az erőfejlesztésnek, melyet szárazon kell végezni, de alapvetően ez a terület egyre inkább változik – folytatta.

Szakmailag magasra tette a lécet

Végezetül a fiatal szakember elmondta,

jelenleg is tanul, hiszen az FC Barcelona erőnléti edzéseinek oktatásán vesz részt, s habár jól érzi magát a cívisvárosban, egyszer szívesen kamatoztatná tudását külföldön is.

– A katalán csapat online kurzusain veszek részt a mindennapokban, ahol minden hónapban egy-egy modult kell elvégeznem. Decembertől február végéig lesz egy három hónapos blokk, ami a záróvizsgát fogja tartalmazni. Hogyha minden rövid távú célom teljesül, akkor jövőre a Testnevelési Egyetemen fogom folytatni tanulmányaimat. Maximalista embernek tartom magam, hosszú távon a DVSC-ben képzelem el a jövőmet, hiszen remekül érzem magam a klubnál. Magyarországon nagyon kevés olyan hely csapat van, ami infrastrukturálisan előrelépés lenne, de debreceniként nem az országon belüli váltás a prioritásom.

Külföldön szívesen kipróbálnám magam egyszer, például a kedvenc bajnokságom a Premier League

– zárta gondolatai Száraz Ádám.

A szakembertől megtudtuk, a piros-fehérek a Puskás Akadémia elleni bajnoki után pihenőre vonulnak, majd december 19-én kezdik el a felkészülést a tavaszi idényre. Majd végezetül viccesen hozzátette, Pallagon karácsonyozik a csapat!

Orosz Krisztofer