Az erdélyiek az idén először látogatnak Debrecenbe, Brassóban egy meccset játszottak október 10-én, amikor is a hazaiak két góllal nyertek a DEAC ellen. A DEAC azóta összehozott egy hárommeccses győzelmi szériát, ezután egy pontot elhoztak Dunaújvárosból is, mondhatjuk tehát, hogy eredményesen szerepelnek. A brassói legénység ezalatt váltakozó sikerrel hokizott, győztek a DAB, illetve az újvárosiak ellen, viszont nagy verést kaptak a múlt hétvégén a Sport Clubtól. Ámde bármi történt is, az egy másik mérkőzés volt; a Corona változatlanul igen értékes csapat, akik kiváló kerettel és minőségi légiósokkal rendelkeznek. És a korong is jól pattant nekik, ez egyébként legtöbbször alapfeltétele már egy-egy nagyobb arányú siker elérésének. Lényegében a Brassó játékát is a légiósaik határozzák meg, közülük leginkább Borisenko, Valchar, valamint Sweeny és Van Vormer a legveszélyesebb, de Gligáról sem feledkezhetünk meg. Kóger valószínűleg nem játszhat egy fejre irányuló támadásnak köszönhetően, de így is bőven lesz kire figyelniük a debrecenieknek.

Debreceni oldalon sem lesz bevethető mindenki; a sérült Mazzag Dániel mellett Antek Tamás eltiltás miatt nem állhat György József rendelkezésére.

A 18.30-kor kezdődő meccset az Erste Liga TV élőben közvetíti.

EL 54

2022. október 28 18.30 Debreceni Jégcsarnok

DEAC- Corona Brasov