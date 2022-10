Végéhez ért hétfőn este a DEAC hokisainak októberi, erdélyi túrája. Az együttes Brassóban lépett jégre, ahol a hazaiak szerezték meg a győzelmet 3–1 arányban. György József csapata – ahogy Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában is – megszerezte a vezetést, ezúttal Zalamai talált be az első harmadban. A szünetet követően azonban fordított a Corona Brassó, így előnyben várhatta az utolsó játékrészt, amelyben leginkább a küzdelem dominált. A 3–1-es végeredményt a 45. percben állították be a hazaiak.

A Debreceni Egyetem gárdája így egy győzelemmel és két vereséggel zárta az erdélyi túrát, legközelebb pedig pénteken fogadja majd az Újpest együttesét, amely ellen szeptember végén 5–2-es vereséget szenvedett a fővárosban.