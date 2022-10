A salakmotoros szlovén-magyar közös bajnokság harmadik fordulóját rendezik vasárnap 14 órától a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A viadal egyik érdekessége, hogy az élversenyzők mellett a jövő reménységei is megmutatják tudásukat, ugyanis a kiírás értelmében a két ország 250 köbcentis motorokkal versenyző fiataljai szintén lehetőséget kapnak a bizonyításra. Az ifjú titánok csatájában a SpeedWolf Debrecen versenyzője, Lovas Zoltán, illetve három szlovén pilóta, Sven Cerjak, Tilen Bracko és Gregor Zorko vesz részt.

A verseny a legjobb edzés

Lovas tavaly kezdett el 250 köbcentis gépen motorozni, így az idei az első versenyszezonja. – Összeszámoltuk, hogy tizenhárom viadalon állt starthoz eddig Zolika, ami még számunkra is meglepően nagy szám – kezdte a beszélgetést a versenyző édesapja, idősebb Lovas Zoltán, aki korábban szintén salakmotorozott. – Nem számoltunk vele, de reménykedtünk benne, hogy ennyi lehetőségünk lesz versenyezni, idén motorozhattunk Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában és Szlovéniában is. Célunk volt a lehető legtöbb viadalon elindulni, mert azt vallom, hogy a versenyeken lehet fejlődni. Minél többször áll startszalag mögé valaki, annál többet tapasztal, s ezáltal tanul is. Úgy gondolom, ez a versenymennyiség tökéletes a számunkra, bár el kell ismernünk, nagyon fárasztó is egyben. Szerencsére a sport nincs kihatással a tanulásra, bár nem egyszer megesett, hogy a vasárnapi verseny miatt hétfőn hajnalban értünk haza, de reggel már ment iskolába Zolika. Ebben korábban így állapodtunk meg, s úgy tűnik, kivitelezhető a dolog.

Forrás: Boros Norbert

Az előzés élménye

A speedwolfos salakszóró elégedett az eddigi szereplésével, de tudja, sokat kell még fejlődnie. – Édesapám azt szokta mondani a versenyek előtt, hogy élvezzem a motorozást. Ezt a kérését tudom teljesíteni, mert szinte minden viadalon jól éreztem magam a motoron. Nagyon jóleső érzés volt a szezon legelején, hogy nem hátul kellett kullognom, hanem a középmezőnyhöz tartoztam. Azt tapasztaltam, hogy elég jók a startjaim, s a kezdeti görcsös motorozást leküzdöttem, most már sokkal lazábban ülök a gépen. A versenyek előrehaladtával sokat gyorsultunk, amit sikerült kihasználnom: jóleső érzés volt megtapasztalni az előzés élményét. Versenyen szerencsére még nem buktam, a toruni Speedway Ekstraliga Campen volt egy komolyabb esésem, amit viszonylag gyorsan sikerült kihevernem.Ebben sokat segített, hogy a lehető leghamarabb visszaültem a motorra, illetve megbeszéltem a történéseket a sportpszichológusommal – mondta az ifjabb Lovas Zoltán, aki tudja, még rengeteget kell tanulnia ahhoz, hogy előrébb léphessen.

Sokan buzdítják

A mindössze tizennégy esztendős debreceni srácot bemutatófutamban már láthatta a hajdúsági közönség, viszont a vasárnapi lesz az első hivatalos versenye a Perényi Pál Salakmotor Stadion salakos oválján. – Már nagyon várom a debreceni debütálásomat! Most még egyáltalán nem vagyok izgatott miatta, de azt vettem észre, általában a verseny reggelén kap el a drukk, s egészen az első startig tart – mesélte mosolyogva. – Nagyon bízom benne, hogy ki tudom használni a hazai pálya előnyét. Sokan azt mondják, hogy Debrecenben motorozom a legmagabiztosabban, ezért remélem, a lehető legjobb formámat tudom hozni. Azzal már nagyon elégedett lennék, ha futamot tudnék nyerni – fogalmazott a reménység, majd hozzátette, nagy örömmel tölti el az a sok pozitív komment és üzenet, amit a közösségi média felületein kap a szurkolóktól.

BN