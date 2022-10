A Turzó József vezette magyar válogatott – melynek ezúttal is tagja Krajcsi Bence (DEAC) és Rábl János (MVFC Berettyóújfalu) – szeptemberben 2–2-es döntetlent játszott Szombathelyen az izraeli együttessel, vagyis a vártnál gyengébb eredménnyel kezdte a vb-selejtezősorozatot.

Vannak hiányzók

Pénteken 19 órától még nehezebb dolga lesz a gárdának, ugyanis a csoport favoritja, az európai élcsapatok közé tartozó horvát válogatott otthonában lép pályára. A szakmai stáb sérülés miatt nem számíthat csapatkapitányára, Dróth Zoltánra, és a 16-os keret több más játékosa is kisebb sérüléssel kezdte meg múlt szombaton az összetartást. Koronavírus-fertőzése miatt Turzó József szövetségi kapitány sem lehetett a csapat mellett az első napokban, ő az első negatív PCR-tesztje után csatlakozhat az együtteshez.

– Vannak ugyan hiányzóink, és egy-két kisebb sérülés is nehezíti a dolgunkat, de korábban is jártunk már hasonló cipőben. Sokféle összeállításban játszottunk az elmúlt időszakban, a jelenlegi kerettagok mindegyikét kipróbáltuk éles helyzetben, ezért mindenki rendelkezik a szükséges mérkőzésrutinnal. A horvátok Európa legjobb csapatai közé tartoznak, de a megfelelő hozzáállással és a taktikai elemek fegyelmezett betartásával képesek lehetünk szoros eredmény elérésére, amiben akár a meglepetés is benne lehet – mondta az mlsz.hu-nak Turzó József.

A magyar válogatott kedden utazott el Bród városába, a pénteki mérkőzés helyszínére.

HBN