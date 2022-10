A kieséses rendszerű Ultimate Ligakupában az elődöntőig jutott a DEAC frizbicsapata. A versenyben csak azok a klubok végeztek DEAC előtt, amelyek a bajnokságban is előkelőbb helyezést értek el. Fodor Dániel, a csapat régi-új játékosa az október 9-i versenyben szerzett tapasztalatokról elmondta, jó volt újra a méheckés mezt magára ölteni, hisz ő maga is a FreeBeesben kezdett el játszani, és Debrecenben tanulta a játék szellemiségét, alapjait. – Az elmúlt években a budapesti LOL csapatában játszottam, de most a sors úgy hozta, hogy hazakeveredtem. Jó látni, hogy a klub mostani generációja is igyekszik továbbvinni azt a befogadó, nyitott és tanulni képes hozzáállást, ami a kezdetekben jellemzett minket – fogalmazott.

A Ligakupában a Riverside ellen kezdett a debreceni csapat, és a nehézkes kezdés ellenére sikerült hozni a papírformát. Az elődöntőben a Heroes győzedelmeskedett, így a bronzmeccsen az Up&Fly ellen léptek pályára. Sajnos a diadal elmaradt, ezért a DEAC-osoknak meg kellett elégedniük a negyedik hellyel.

– A Ligakupában is azok a csapatok végeztek tehát előttünk, amelyek a bajnoki tabellán, de versenyről versenyre zárkózunk fel hozzájuk. Most azt látom, hogy a csapaton belüli kommunikáción kell sokat dolgozni, fontos a meccsre kitűzött cél és a stratégia egyértelmű, mindenki számára érthető megfogalmazása. Ez biztos, hogy sokat fog lendíteni, a játékunkon, és jövőre még jobban megizzasztjuk a most még előttünk végzett alakulatokat – összegzett Fodor Dániel a deac.hu-nak.

A szezonból még hátra van az Ultimate 4’s Liga zárófordulója, amelyen éremesélyekkel lépnek pályára a debreceni játékosok. A csapatért október 16-án kell szorítanunk.

Ultimate Frizbi Magyar Ligakupa-eredmények

DEAC FreeBees – Riverside: 11-7

DEAC FreeBees – Budapest Heroes: 6-13

DEAC FreeBees – Up&Fly: 10-13