Bestrong SC–Józsa SE 1–1 (1–0)

200 néző. Vezette: Dobi Zs.(Gyarmati I., Szabó M.)

Bestrong SC: Kovács D., Lénárt P.(Molnár Z.), Áros Cs., Varga V.(Párducz T.), Hermann D., Tisza T., Kuszkó D., Katona T., Papp K., Bartók P., Kincses D. Edző: Köstner Tamás

Józsa SE: Goron B., Papp R., Balogh T., Borbély I.(Sperka L.), Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J.(Szabó M.), Csizmadia Cs.(Berényi O.), Hamvas E., Fekete L.(Iványi Á.) Edző: Szabó László

Gól: Tisza T., illetve Bardi Á. Jók: Katona T., Kuszkó D., Kincses D. Ifi: 8–1

Köstner Tamás: Úgy kerülgetjük mostanában a sikert, mint félénk tinédzser a kiszemelt nőt a helyi diszkóban. Odamegyünk, felkérjük táncolni, de haza már nem tudjuk vinni. Most is könnyed győzelem helyett egy utolsó pillanatban kapott góllal játszottunk döntetlent, ez több, mint bosszantó. A kapu előtti határozatlanságunk ismét pontvesztést eredményezett.

Szabó László: Sajnos ezen a héten. csapattal nem tudtuk felkészülni 100%-osan a pénteki mérkőzésre. A műfüves pálya és a világítás is egy kicsit távol áll tőlünk. A mérkőzésen azt tudtuk megmutatni, hogy egy jó csapat ellen az utolsó percig küzdöttünk, és egy kis szerencsével elhoztuk az egy pontot. Köszönöm a játékosok hozzáállását.

Hajdúsámson TTISZE–DSC-SI 10–0 (4–0)

80 néző. Vezette: Pósa Zs.(László J., Czinege T.)

Hajdúsámson TTISZE: Nagy P., Balla B.(Rácz N.), Halász Z., Molnár Á.(Szfára F.), Bartha Z., Mertin L., Bordás Á.(Tóth B.), Szabó B., Tövisháti M.(Nagy I.), Bacskai A.(Tóth G.), Kiss R.(Papp Á.) Edző: Halász Zoltán

DSC-SI: Gál A., Lukács Á., Havasi F., Nánási M., Brázda B., Kropok D., Szikszai A., Klementin A., Győri J.(Szabó Á.), Székely B., Botos B. Edző: Selyem Nándor

Gól: Szabó B.(5), Halász Z., Bacskai A., Mertin L., Nagy I.(2) Jók: Mindenki

Halász Zoltán: Sportszerű ellenfél ellen, végig nagy fölényben futballozva, magabiztos győzelmet arattunk!

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott!

Kabai Meteorit SE–Püspökladány LE 4–1 (2–1)

100 néző. Vezette: Gálfi F.(Kövér T., Búzás A.)

Kabai Meteorit SE: Baranyai S.(Molnár T.), Mester M., Szabó J., Kovács M., Plókai G.(Spitzmüller L.), Bajnók I.(Makula D.), Bácsi Á., Tóth P., Somogyi I., Tóth Z.(Furkó L.), Tóth I. Edző: Tóth Péter

Püspökladány LE: Nagy J., Szabó P., Bernáth G., Németh M., Simon N., Jámbor M.(Szabó B.), Nagy B., Ferenczi L.(Nagy V.), Fegyverneki Zs.(Szajkó G.), Pap L.(Danka L.), Makula A.(Dajka L.) Edző: Szabó Máté

Gól: Kovács M.(2), Bajnók I., Spitzmüller L., illetve Pap L. Jók: Tóth I., Mester M., Tóth P., Szabó J.-nak, Furkó L.-nak és Makula D.-nek gratulálunk az első felnőtt mérkőzéséhez Kiállítva: Szabó P., Németh M. Ifi: 3–2

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak, mivel csapatként működtünk együtt egy megfelelően agresszív, jól motivált Püspökladány ellen. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, jó időben rúgtuk a gólokat, és az ellenfél csak kozmetikázni tudott az eredményen. A második félidőben megfontoltan visszaállva, jól kontrolláltuk a mérkőzést. További sok sikert kívánok a Püspökladány csapatának!

Szabó Máté: Az örömteli, hogy a kabai csapat hazai pályán visszaállva kontrajátékot játszik ellenünk, az sajnálatos, hogy egy olyan játékvezetőt küldenek ki, akinek 2 éve félbe kellett szakítani itt a meccset, mert meg akarták verni a hazaiak, viszont ma visszajött bocsánatot kérni, az peches, hogy pont mi voltunk az ellenfél! A kiállításig végig domináltunk, sajnos az ellenfelünk 3 helyzetét könyörtelenül kihasználta! Kettős emberhátrányban viszont már nem volt esélyünk! Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk!

Létavértes SC’97–Nyíradony VVTK 2–3 (1–1)

150 néző. Vezette: Szűcs L.(Pál G., Nagy R.)

Létavértes SC’97: Fekete S., Pető Z., Kolompár J., Zurbó B., Vónya P., Papp Z.(Tóth R.), Újvárosi M., Mázló D., Szabó V., Szabó Zs.(Kontor B.), Bora Z.(Zurbó Cs.) Edző: Posta Sándor

Nyíradony VVTK: Rácz T., Szilágyi Z.(Vass G.), Gyurina J., Perényi R., Kántor T., Gáll F., Bara M., Kiss G.(Kapusi M.), Daru I., Bogár M., Kónya M. Edző: Dán Ferenc

Gól: Vónya P., Zurbó Cs., illetve Gáll F., Perényi R., Kántor T. Jók: Fekete S., Vónya P., Szabó V. Ifi: 3–1

Posta Sándor: Egy jó iramú, kiegyenlített mérkőzést játszottunk, a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, mert egyenrangú partnerei voltunk a listavezetőnek.

Dán Ferenc: Tudtuk, hogy a Monostorpályi elleni győzelmünk akkor ér valamit, ha ezt a meccset is megnyerjük! Nehéz mérkőzésre számítottam, ami be is igazolódott! Egy roppant fiatal, gyors csapat a Létavértes, amely igen megnehezítette a dolgunkat! A tiszta ziccerek nálunk adódtak, de sajnos ezek kimaradtak és kaptunk két elkerülhető gólt! De mint már sokadszor, most is bizonyítottuk, hogy a szívünk a helyén van! Játékosaim tudnak küzdeni egymásért, Nyíradonyért! Hál' istenek ma is volt, aki a nehéz helyzetben tudott váratlant húzni, és ha nehezen is, de sikerült megnyerni ezt a roppant fontos mérkőzést! Gratulálok minden játékosomnak! Mehet a lokoléó! Maréknyi szurkolóinknak is köszönet!

Monostorpályi SE–DEAC Futball Nonprofit Kft. 2–0 (0–0)

150 néző. Vezette: Orosz J.(Forgács K., Szilágyi Z.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Sós D., Kolompár K., Ménes M., Illés D.(Gyöngy T.), Nyilas Sz.(Erdős B.), Rostás G.(Horváth A.), Sólyom M.(Bodnár I.), Bacsó A., Szilágyi A., Bojti Á. Edző: Bereczky Bence

DEAC Futball Nonprofit Kft.: Urbán G., Virág G.(Ibrahim K.), Karikás K., Kemecsei Cs.(Víg Zs.), Orbán A., Dari B.(Puskás B.), Balogh Á., Ferenczi T., Juhász B., Bényei B., Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Kolompár K., Erdős B. Jók:- Ifi: 5–1

Bereczky Bence: Először is őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Mészáros Gyula családjának, aki a megyei labdarúgás ikonikus alakja volt. Furcsa lesz jövő héten Sárrétudvariban játszani úgy, hogy már csak fentről figyeli a találkozót. Az első félidőben gyengén teljesítettünk, a másodikban feljavultunk, ennek köszönhető a győzelmünk. Szimpatikus, szervezett csapat ellen sikerült itthon tartanunk a három pontot, ez sokat érhet a későbbiekben.

Katona László: Később nyilatkozik!

Berettyóújfalui SE–Sárréti DSK 2–0 (2–0)

Vezette: Muszka Z.(Gulyás S., Sütő J.)

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Békési D., Magyar Sz., Alimán J., Nagy R.(Szabó G.), Trippon P., Nagy K.(Csordás J.), Trencsényi J., Ertsey Zs.(Erdei Sz.), Nagy R.(Ékes G.) Edző: Szitkó Róbert

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T.(Mezei Gy.), Kiss Cs., Kiss N., Balás V., Vass Á., Alimán A.(Dan T.), Nagy L.(Turai A.), Burkus D.(Rostás D.), Kiss D., István B. Edző: Kiss Csaba

Gól: Trippon P.(2) Jók:- Ifi: 3–1

Szitkó Róbert: Később nyilatkozik!

Kiss Csaba: Később nyilatkozik!

DASE–Hajdúböszörményi TE 3–4 (1–3)

150 néző. Vezette: Nazsa T. (Kovács Á., Nedeczky Zs.)

DASE: Molnár B.(Polyák F.), Nagy B.(Szabó J.), Győri R.(Kiss L.), Bucz B., Ramakhutla S.(Hegedűs Gy.), Molnár M.(Deák Z.), Éles M.(Vilmányi D.), Nagy L.(Fényi B.), Éder G., Barcza Á., Csák Zs. Edző: Kovács Miklós

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Benke Sz.(Rákos B.), Papp N., Komjáti D., Ramos C., Porkisch D.(Kocsis L.), Sallai Cs.(Gyarmati Z.), Pásztor D.(Tompák B.), Patócs R.(Szilágyi M.9, Pelles D., Nagy Z.(Varga D.) Edző: Gyarmati Zoltán

Gól: Bucz B., Csák Zs., Hegedűs Gy., illetve Sallai Cs.(2), Patócs R.(2), Jók: Sallai Cs., Fülöp G., Patócs R. Ifi: 0–4

Kovács Miklós: Nem nyilatkozott!

Gyarmati Zoltán: Gratulálok a csapatnak, büszke vagyok rájuk, mert óriásit küzdöttek. Nagyon szép gólokat rúgtunk, magabiztos előnyre tettünk szert, amibe még egy pici rövidzárlat is belefért. Taktikailag nagyon fegyelmezettek voltunk, végig uraltuk a mérkőzést. Megérdemelten nyertünk. További sok sikert kívánok az ellenfélnek. Egy apró lépéssel megint közelebb kerültünk az álmunkhoz.

Hajdúnánás FK–Balmazújvárosi FC 5–2 (1–0)

Vezette: Hajdú I.(Katona L., Pintér Á.)

Hajdúnánás FK: Ésik L.(Csáki M.), Bohács B., Bencze D.(Uri M.), Andorkó S.(Mezei J.), Linzenbold Zs.(Kiss L.), Újvári Zs.(Kerek B.), Lakatos N., Fodor J., Papp L.(Tóth B.), Vadász L., Lovas M.(Csatári E.) Edző: Daróczi Péter

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Kun M., Fehér Z., Silling M., Benke N., Bóz A.(Györfi B.), Galla P., Kerekes B., Nagy L.(Bodnár M.), Harangi N.(Szabados N.), Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Újvári Zs.(3), Vadász L., Tóth B., illetve Benke N., Silling M. Jók:- Ifi: 2–0

Daróczi Péter: Később nyilatkozik!

Pintér István: Később nyilatkozik!