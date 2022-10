A DEAC női futsalosai szombaton a DVTK-Vénuszt fogadták a DESOK-ban. Quirikó Vivien együttese az előző héten a TFSE otthonában nyert 6-1-re, ma pedig ettől is simább győzelmet láthattak a debreceni szurkolók, derül ki a deac.hu beszámolójából.

A vendégek stabil védekezését hamar feltörte az egyetemi csapat, a második percben Horváth Viktória egy berúgás után villant meg. Ezt követően is a DEAC dominált, az újonc főleg kontrákkal és távoli lövésekkel próbált veszélyt okozni, de Torma Lillának nem akadt sok dolga. Viszonylag sokat kellett várni az újabb debreceni gólra, a tizenharmadik minutumban Tóth Nóra járt túl a diósgyőri kapus eszén. Krascsenics Csilla ezen a meccsen is felhúzta a góllövő cipőjét: először a tizennegyedik percben köszönt be, végül az összecsapást három találattal zárta.

A második játékrészt négygólos fórral nyitotta a DEAC, ettől függetlenül nem vettek vissza. Kóka Jázmin Éva kiállítása miatt emberelőnybe kerültek, amiből profitáltak, hiszen Horváth Viki újra betalált. A folytatásban Üveges Katalinnak, Czégény Zsuzsának és Fülöp Diának is gratulálhattak a csapattársak. Gajzágó Flóra tízméteresből lehetett volna eredményes, ám Putnoky Zita védett, de a kipattanót Krascsenics küldte a kapuba. A 10-0-s végeredményt Üveges állította be a negyvenedik percben. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy a hajrában Torma Lilla helyét Kopjári Liza vette át, a 21 éves kapuvédő most debütált a futsal NB I.-ben.

– A lányoktól azt kértem a mérkőzés előtt, hogy ne legyenek könnyelműek, valamint hozzák ki magukból a maximumot, szerencsére eleget tettek ennek, úgy vélem, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Fontos volt, hogy már az elején megszereztük a vezetést, ezt követően pedig egyre jobban felőröltük a diósgyőrieket. Külön öröm, hogy mindenkinek játéklehetőséget adhattam, így az összes játékosom kivette a részét ebből a sikerből – összegzett a klubhonlapnak Quirikó Vivien vezetőedző.

Ezzel a fölényes diadallal a DEAC stabilizálta az első helyét, legközelebb a Csepel otthonában vizitálnak, a tervek szerint október 29-én rendezhetik meg azt a mérkőzést.