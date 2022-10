Ebben a szezonban szerdán először lép pályára vendégként a DVSC Schaeffler, s ahogy azt korábban megírtuk, mindjárt az egyik legnehezebb feladat vár a lányokra, hiszen az ötszörös BL-győztes Győr lesz az ellenfél.

A bajnokság első hónapja a hazai mérkőzések jegyében telt, a Loki négyszer lépett pályára a Hódosban, s valamennyi találkozóját magabiztosan megnyerte, sorrendben az Alba-Fehérvár, az MTK-Budapest, a Dunaújváros és a Mosonmagyaróvár ellen – elevenítette fel a klubhonlap.

A bajnokság eddigi szakaszában a címvédő is négy alkalommal lépett pályára, s mindannyiszor magabiztosan gyűjtötte be a két pontot. A győriek a nyitányon a Kisvárda otthonában nyertek, majd a Budaörs együttesét győzték le az Audi Arénában, aztán Érden is gond nélkül diadalmaskodtak, s végül a Siófokot verték hazai pályán. A Bajnokok Ligájában értékes győzelemmel kezdték a csoportkört a dán Esbjerg otthonában, aztán a török Kastamonut verték 19 góllal hazai pályán. A válogatott szünet előtt következett egy váratlan vereség, a francia Metz tudott nyerni az Audi Arénában.

A múlt héten a győriek öltözőjében sem volt nagy a tülekedés, hiszen sérülés miatt hiányzott Stine Oftedal, illetve pozitív Covid-tesztje miatt Schatzl Nadine (ha egészségesek, mindketten ott lettek volna hazájuk válogatottjában).

Golovin Vlagyimir keretével töltötte a hetet Faluvégi Dorottya, Fodor Csenge és Győri-Lukács Viktória. A magyarokkal két tesztmeccset játszó szlovén csapattal készült Ana Gros, ám egyik találkozón sem lépett pályára. Silje Solberg és Veronica Kristiansen a norvég, Sandra Toft és Anne Mette Hansen a dán válogatott tagjaként vett részt a Golden League-tornán. Végül Linn Blohm a svéd, Estelle Nze Minko a francia nemzeti együttessel gyakorolt és játszott két-két edzőmecset.

A debrecenieknél is hasonló volt a helyzet, három ország válogatottjaiban összesen kilenc Loki-játékos készült, míg Csernyánszki Liliána és Ann-Cathrin Giegerich sérülése után egyelőre rehabilitációs munkát végez. Az itthon maradók a DVSC Kézilabda Akadémia játékosaival kiegészülve edzettek a múlt héten.

– Kevés lehetőségünk volt teljes kerettel gyakorolni, összesen egy közös labdás edzésünk volt, ennek ellenére pörgős, hajtós meccsre számítok – mondta Vámos Míra, aki májusban hét gólt szerzett, s a mezőny legeredményesebb játékosa volt az ETO elleni hazai meccsen. – Bízom benne, hogy pariban tudunk lenni a hazaiakkal, én is mindent megteszek majd azért, hogy ez sikerüljön! – fűzte hozzá a Loki balszélsője.

Október a melllrák elleni küzdelem hónapja, ennek jegyében a DVSC Schaeffler a Győr ellen, s a tervek szerint a hónap további meccsein is a reményt jelképező rózsaszín mezben lép pályára.