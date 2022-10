A lányok a 2021-2022-es pontvadászat alsóházi rájátszását nagyon elrontották, így csont nélkül kiestek, de az NBI. létszámnövelésének köszönhetően – immár negyedik éve zsinórban – ismét az NBI.-ben pallérozódhatnak. Hogy ez jó-e vagy sem, azt mindenkinek magának kell eldöntenie, de abban biztosak lehetünk, hogy a lányoknak előnyükre válhat a jó szereplés.

És ezzel együtt mindenkinek, aki az Eötvösnek szurkol.

Szombathy András szakvezető az edzőtábort és az Eötvös Kupát is eredményesnek ítélte, megítélése szerint a lányok önmagukhoz képest is sokat fejlődtek. – Anyagiakban nagyon el vagyunk maradva és ez jelentősen kihat a játékosállományra. Legjobb játékosainkat se tavaly, se most nem tudtuk megtartani. Ez mindenképpen nagy hiányosság, viszont akik itt maradtak egy fiatal, hajtós csapatot alkotnak – fogalmazott honlapjukon, hozzátéve, egyelőre anyagiak hiányában nem terveznek új játékost igazoltatni. Kiemelte, az extraligás egyesületek fiókcsapatai is bekapcsolódtak az idei NBI.-es pontvadászatba. A bajnokságban mindenki kétszer játszik mindenkivel, így eltűnik a rájátszás. És hogy milyen eredménnyel lenne elégedett a szakvezető a nyitott fordulóban a DVTK ellen? Szombathy András azt mondta, szeretnének szettenként minimum 15 pontot szerezni ellenük.