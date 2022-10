A DEAC férfi kézilabdázói főleg a második félidőben nyújtott remek védekezésüknek hála múlták felül a Vecsést szombat este a DESOK-ban. A debreceni együttes a szünetet követően mindössze hét gólt kapott, ami megsüvegelendő teljesítmény. Mándi Norbert legénysége a 29-20-as sikerrel megszakította a három ütközetből álló nyeretlenségi sorozatát az NB I./B-ben, és fellépett a tabella tizedik helyére - írja a deac.hu.

– A meccs előtt azt kértem a srácoktól, hogy lépésről lépésre fektessük két vállra a vecsésieket, amit sikerült megvalósítani, bár az eleje nem igazán tetszett, mivel nem tartottuk be azt, amit előzetesen megbeszéltünk. A második félidőben feljavult a védekezésünk és a kapusteljesítményünk, ennek köszönhetően diadalmaskodtunk. Úgy készültünk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és az első negyven percben valóban így is volt. Sajnos néhány alkalommal felesleges kiállítást szedtünk össze. A következő öt találkozót jó lenne behúzni, illetve idegenben is el kell kezdenünk a pontgyűjtést. A Gyöngyös elleni kupameccsünk és a Vecsés legyőzése erőt és önbizalmat adhat- mutatott rá a vezetőedzőnk.

Ahogy a tréner is megjegyezte, Boros Tamás hárításai is kulcsfontosságúak voltak az összecsapáson. Boros a szövetség statisztikája szerint 38 lövésből 18-at védett, ami 47 százalékos hatékonyságot jelent, ilyenkor szokták viccesen azt mondani, hogy fogott, mint a festék.

– Az első játékrészben elöl és hátul is akadozott a játékunk, de a szünetben rendeztük a sorainkat. A második félidőben összeállt a védőfalunk, ennek köszönhetően jöttek tőlem a védések. Elég feszült összecsapás volt, folyamatosan ment a reklamálás, ám szerencsére ezt tudtuk kezelni. Fontos ez a győzelem, azt pedig muszáj elfelejtenünk, hogy mi történt az előző meccseken, most már csak a következő feladatokra kell fókuszálnunk – nyilatkozta a kapuvédő.

Pethő Ákosék pénteken a Kecskemét otthonában vizitálnak.