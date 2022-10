A magyar női futsalválogatott az előző héten sikerrel vette a csehországi Eb-selejtezőt, így 2023-ban újra a négyes döntőben szerepelhet. A válogatott szombaton a csehek legyőzésével bebiztosította a csoportelsőségét, a 3-0-ás diadal során a DEAC húzóembere, Krascsenics Csilla két góllal jelentkezett – írja a deac.hu.

Krascsenics mellett a kvalifikációból Torma Lilla, Üveges Katalin, Tóth Nóra, Nagy Anikó, Gajzágó Flóra és Fülöp Diána személyében a DEAC további hat játékosa vette ki a részét. Mellettük a debreceni klub trénere, Quirikó Vivien Frank Tamás szövetségi kapitány munkáját pályaedzőként segítette.

Krascsenics Csilla elmondta, nem kapták el jól a rajtot, mivel a szlovákok ellen csak egy pontot szereztek, ezért kisebb csalódottságot is érzett. – Szerencsére a második fordulóban két vállra fektettük a bosnyákokat, ebből pedig nagy erőt merítettünk. A Csehország elleni találkozón most vagy soha hangulat jellemzett minket. Az összecsapáson stabilan védekeztünk, ezt tükrözi, hogy nem vették be a kapunkat, emellett az első percben lőtt gólunk szintén sokat segített. Örülök, hogy dupláztam, ez örök emlék marad, de nyilván a válogatott sikeres szereplése a legfontosabb. Rengeteg gratuláló üzenetet kaptam, nem is tudtam még az összesre válaszolni. Idén az oroszok kizárása miatt szerepelhettünk a final fourban, de most magunknak kapartuk ki a gesztenyét, kijelenthetjük, hogy történelmet írtunk. A szakmai stábnak hála az utóbbi időben rengeteget fejlődtünk taktikailag és technikailag, ami Brnóban is érződött. Emellett ki kell emelni, hogy nagyon egységes csapatot alkotunk, egymásért is küzdünk, ez a mentalitás pedig meghozta a gyümölcsét. Természetesen normális keretek között, de megadtuk a módját az ünneplésnek. Kiegyenlített csoportban zártunk az első helyen, ami bizonyos szinten papírformának számít, bár ezért meg kellett harcolnunk. Sajnos Horváth Viki sérülés miatt ezúttal nem lehetett velünk, de megígértem neki, hogy érte is küzdeni fogunk. Abban reménykedem, hogy a négyes döntőben már mindketten szerepelhetünk.

A magyar válogatott mellett Portugália, Spanyolország, valamint Ukrajna jutott a négyes döntőbe, amelyet a tervek szerint 2023 márciusában rendeznek, arról még nem született döntés, hogy melyik ország lesz a házigazda.

– A spanyolok és a portugálok a világ élmezőnyébe tartoznak, szerintem közülük kerül ki a végső győztes. Úgy érzem, közelítünk arra a szintre, ahol az ukránok vannak, így velük felvehetjük a versenyt. Amennyiben jól sikerül a felkészülésünk, akár az éremszerzés is összejöhet, de már az nagy szó, hogy ott lehetünk ezen a tornán – zárta mondandóját Krascsenics Csilla.