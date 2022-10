– Nem vagyok a rossz eseményeken sokáig rágódó sportoló, nem hátra tekintgetek, hanem az előttem álló feladatokra igyekszem felspannolni magamat. Ezért is inkább abba kapaszkodtam, hogy a három csalódás után már csak valami nagyon szép és jó következhet. Így is történt. A 2022-es esztendő végre a rekordok éve lett számomra, pályafutásom lélekemelő szakasza, ami nemcsak megnyugtatott, hanem megerősítette a kapcsolatomat Suba Lászlóval, az edzőmmel, aki, bármilyen furcsa is kimondani, de életem közel felének meghatározó szereplőjeként áll mellettem – mondta a sportoló, akinek jó esélye van arra, hogy a „trónt” visszafoglalva idén ismét az „Év Atlétanője” lehessen.