Végéhez ért hétfőn este a DEAC hokisainak októberi, erdélyi túrája. Az együttes Brassóban lépett jégre, ahol a hazaiak szerezték meg a győzelmet 3–1 arányban. György József csapata – ahogy Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában is – megszerezte a vezetést, ezúttal Zalamai talált be az első harmadban. A szünetet követően azonban fordított a Corona Brassó, így előnyben várhatta az utolsó játékrészt, amelyben leginkább a küzdelem dominált. A 3–1-es végeredményt a 45. percben állították be a hazaiak.

A Debreceni Egyetem gárdája tehát a Gyergyó ellen nyert, a Csíkszereda és a Brassó ellen kikapott, így összesen három ponttal zárta az erdélyi túrát, amit György József vezetőedző értékelt a HAON-nak.

– Az erőviszonyokat nézve az utazás előtt öt ponttal elégedett lettem volna, azonban Gyergyószentmiklóson győzelemmel kezdtünk, ezért bíztam benne, hogy akár több is lehet.

Végre jól kezdtük a meccset, korábban mindig rosszul indultak a mérkőzések és ezt sikerült megváltoztatni. A Csíkszereda ellen is vezettünk 2–0-ra, de a hazaiak gyorsan kiegyenlítettek. Elég könnyen kaptuk a kiállításokat, összesen 18 percet voltunk hátrányban és ez fizikailag nagyon sokat kivett belőlünk – mondta el meglátásait.

A brassói találkozó kapcsán a szakember úgy látta, hogy az egyik legtempósabb játékot produkálta az eddigi idényében a csapata. – Ismét megszereztük a vezetést, az első harmad végén emberhátrányba kerültünk és már a lefújást követően sajnos összeszedtünk még egy felelőtlen kiállítást. Így 5 a 3 ellen kezdtük a második játékrészt, amit ki is használtak a hazaiak. Ez volt az egyik fordulópont, a másik pedig, hogy a 37. percben emberelőnyben odaajándékoztuk a korongot az ellenfélnek, így ziccerben mehettek Hetényi Zoli ellen, aki amúgy végig remekül védett, de ott már ő sem segíthetett, ezzel fordított a Brassó.

Ennek ellenére hihetetlen mennyiségű helyzetünk volt, rengeteg lövéssel próbálkoztunk, de a lehetőségek értékesítésével és a szerencsével hadilábon álltunk

– vélekedett György József. Hozzátette, akár kilenc pont is benne lehetett volna ebben a négy napban, azonban a csapat a kritikus pillanatokban nem volt elég higgadt, ezzel büntetve saját magát.

A DEAC-nak rendkívül nehéz a szezon első szakaszában a sorsolása, hiszen a február közepéig tartó alapszakaszban 18 idegenbeli meccséből kilencet október végéig játszik le.

– Ez nem túl szerencsés, de megpróbáljuk átvészelni, igyekszünk tartani a lelket a srácokban – mondta a vezetőedző.

Az együttes legközelebb az Újpestet fogadja, aztán vasárnap már Fehérváron lép majd jégre.

Bakos Attila