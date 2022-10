Idén is 18 kilométeres kerékpártúra során érkeztek Hajdúsámsonba a nyíradonyi Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban tevékenykedő Harangi Imre Olimpiai Baráti Kör diákjai, pedagógusai, valamint néhány lelkes szülő, magukkal hozva egy kis ágacskát településük olimpiai tölgyfájáról. A főtéren álló Harangi Imre-emlékhelynél rövid megemlékezést követően koszorút helyeztek el, majd a túra legfiatalabb résztvevője, Szalay Zsófia – Fazakas Mátyás végzős gimnazista nyakában ülve – egy kis ágat vágott le az ott álló tölgyfáról. A két fa egy-egy ágát nemzeti színű szalaggal kötötték át, amit váltóbotként használva, 18 kilométeres váltófutással érkeztek vissza Nyíradonyba. Itt kapcsolódott az emlékezőkhöz Tasó Béla polgármester, aki a váltó utolsó tagjaként futott be az iskola előtti célba. A résztvevők teljesítményüket a néhány hónapja elhunyt Tóth Vince testnevelő és dr. Moldvay István sportvezető emlékének is ajánlották.

Csiszár Antal