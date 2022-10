Nem mondhatjuk, hogy sokat pihentek volna a DEAC játékosai a csapat erdélyi túrájának befejezése után. Négy nappal a brassói találkozó után már pályán voltak az újpestiekkel szemben, újabb két nap múlva, vasárnap pedig székesfehérvári vendégszereplés következik - írja a klub honlapja.

Az újpestiek felett aratott nehéz győzelem után a debreceni együttes 8 ponttal a nyolcadik helyen áll az Erste Liga tabelláján, a fehérváriak ugyanott három pontot szerezve a tizedik helyet foglalják el. Mind a két alakulat szerepelt már jobban, különösen igaz ez a debreceni együttesre vonatkozóan. Az újpestiekkel szemben vívott párharc megmutatta az egyetemisták csapatának két arcát; az egyik, amelyik mindenkire veszélyes lehet, négyet képes ütni zsinórban, a másik amelyik le is tud adni ugyanennyit. Persze ne felejtsük el, hogy a debreceniek éppen csak túl vannak egy kimerítő erdélyi túrán, ami a pénteki meccs 3. harmadában már erősen éreztette is a hatását. Ilyenfajta nehézségekkel vasárnap nem kell megbirkózniuk, de mindez nem jelenti azt, hogy könnyen lehozható mérkőzésnek néznek elébe. A FEHA19 jól képzett jégkorongozókból álló, fizikai téren is jól felkészített együttes, akik nem fognak elfáradni a találkozó vége felé. Ettől még a meccs esélyese az egyetemista alakulat, amelytől azt várják, hogy stílusos, jó hokit játszva 3 ponttal gazdagabban térjen haza Debrecenbe!

Akik személyesen szeretnék megtekinteni az összecsapást, csak online tudnak jegyet vásárolni. Akik nem tudnak ellátogatni Székesfehérvárra, bizalommal vegyék igénybe az Erste Liga TV élő közvetítését! Kellemes szórakozást, jó szurkolást kívánunk!