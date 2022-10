A DEAC egy Szolnokon elszenvedett komoly vereséget követően az Atomerőmű vendégeként lépett pályára Pakson, szombaton este – számolt be a bb1.hu. Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak, bő négy perc után már 11–0 állt az eredményjelzőn. Edwin ponterősen kosarazott, míg a debreceniek képtelenek voltak a gyűrűbe találni. Az első vendég pontot Tóth Ádám jegyezte közel öt perc után, amikor egy büntetőt sikerült értékesítenie. Edwin újabb triplájára Mócsán válaszolt, majd Drenovac és Kenéz révén közeledtek a vendégek. Két perccel a vége előtt Grubor kosara jelentette a negyed utolsó két pontját, a záró két percben már nem találtak a gyűrűbe a csapatok, így 20–12-nél jött az első kis szünet.

A második negyedben megváltozott a játék képe, egyre inkább magára talált a DEAC. Kenéz triplájával bő két perc telt el a negyedből, amikor 20–18-ra módosult az állás. Tartotta előnyét az Atomerőmű, de már csak két-három pont volt a különbség. Hiába kért időt Csirke Ferenc, nem javult a hazaiak támadójátéka. 26-26-nál egál lett a meccs, a legjobbkor jött a hazaiaknak Grubor hármasa. Drenovac és Kenéz révén végül sikerült megfordítania a meccset a DEAC-nak az első félidő végére, 30–32 volt a félidőben.

A harmadik etapban tartotta előnyét a hajdúsági együttes, a paksiak próbáltak kapaszkodni. Hiába dobott Kovács és Edwin is hárompontost, Drenovac büntetőivel megmaradt a vendégek előnye. Feljöttek 44–45-re is a hazaiak, ám Taylor rögtön válaszolt. A slusszpoén azonban Franké volt, aki az utolsó pillanatban talált be távolról, így kétpontos 49–47-es hazai előny mellett folytathatták a csapatok.

Tartotta előnyét a záró játékrész első szakaszában az ASE, Edwin távoliját követően már 58-52 volt az állás. A folytatásban több elhibázott támadás következett, Gumbs törte meg a kosárcsendet egy hárompontossal. Az ellentámadást elrontották a hazaiak. Gumbs közelről is betalált, majd Mócsán megfordította a meccset. Erre még volt válasza az atomvárosiaknak, ám Gumbs ismét pontosan célzott. 62–64-et követően már hazai kosár nem született, a hajdúságiak pedig végül izgalmas végjátékban megnyerték a meccset 69–62-re.