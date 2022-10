Junior Divíziós Versenynek adott otthont szombaton a fővárosi Gyakorló Jégcsarnok, ahol a DSI Debrecen szakosztálya 3 arany-, 7 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett – számolt be debrecenisportcentrum.hu. Az energiaválság miatt a hagyományos debreceni Csizmadia verseny idén elmaradt, de a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség helyette egy egynapos divíziós versenyt szervezett, melyre az ország minden részéről érkeztek gyorskorisok. A sportolókat a saját 500 méteres egyéni csúcsuk alapján rangsorolták divíziókba, összesen négyet alakítottak ki.

A versenytávok is csökkentek, mind a négy csoport versenyzői rövidtávon, 333 méteren és 500 méteren mérték össze erejüket, sőt összetettben is osztottak érmeket. Divízió 1-ben Oláh Anna mindent megnyert, csapattársa Madai Sára pedig három ezüsttel gazdagította éremkollekcióját. Divízió 2-ben Mizsák Hanna a hosszabbik távon másodikként zárt, míg összetettben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ugyanitt Ortutay Viktor 330 méteren bezsebelt egy bronzot. Divízió 3-ban is volt oka az örömre a debrecenieknek, hiszen Szabó Levente mindkét távon, valamint összetettben is az ezüstérmet vehette át.

A megmérettetésen 105 fiatal vett részt, a DSI Debrecen szakosztályát 11 gyorskoris képviselte, akikről összességében elmondható, jól szerepeltek, és fejlődésük megkérdőjelezhetetlen.