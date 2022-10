A DEAC jégkorongcsapata péntek este az Újpestet fogadta az Erste Ligában. A Debreceni Egyetem gárdája erdélyi túrán volt az előző hétvégén, ahonnan három ponttal tért haza.

Az UTE ellen kifejezetten jól kezdtek a Debreceni Jégcsarnokban, hiszen Mihalik András, Jakub Izacky és Jan Dalecky góljaival az első harmad végén már 3—0-ra vezettek. A szünet után is ott folytatta György József együttese, ahol abbahagyta, Mark Smirnov révén már 4—0-ra vezettek a 24. percben, aztán az Újpest szépített Phil Kiss révén. Sőt, nem sokkal később a korábban debreceni Kiss Patrik és Nemes találataival 4—3-ra módosította az állást a vendég együttes.

Forrás: Czinege Melinda

Az utolsó harmadra nagy lendülettel jött ki az UTE, és ki is egyenlítettek Madacsi révén. A már megnyertnek látszó meccset visszahozták a vendégek. A végén azonban a DEAC vitte be az utolsó ütést, Révész talált be, és alakította 5—4-re az állást.

Egyoldalúnak tűnő, ám rendkívül nehéz találkozón, végül nagy izgalmak árán nyert hazai pályán György József együttese.

BA