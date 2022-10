A Debreceni VSC női kézilabdacsapata Budaörsre látogatott szombaton délután. Ugyan a mérkőzést hivatalosan a bajnokság negyedik fordulójában rendezték, az előrehozott összecsapások miatt a Lokinak ez már a hatodik találkozója volt. Az előző ötből a debreceni lányok csak a Győrtől szenvedtek vereséget, a másik négyet megnyerték.

A hazaiak legutóbb bravúros győzelmet arattak Kisvárdán, úgyhogy pozitív előjelekkel várhatták a kezdést. A DVSC-s lányok nem indították jól a meccset, a 2–1-es vezetést követően a 9. perc végére már 4–2-re vezettek a budaörsiek.

Nem is kifejezetten az eredmény volt a gond, hanem a sok hiba és eladott labda. Ezért Szilágyi Zoltán aránylag már korán időt kért, hogy rendet tegyen a fejekben.

Túl sok változást nem hozott a meccs képében, nem túl ideális helyről engedtek el lövéseket a vendégek, és a támadásépítés is rendre akadozott.

A második tíz percben – leginkább védekezésben – rendeződött a Loki játéka, többször sikerült labdát lopni még Budaörs lövési kísérlete előtt.

Vámos Petráék ezzel a szünethez közeledve már három gólos vezetésre tettek szert, ehhez Torda Vanessa kapuban nyújtott remek teljesítménye is merőben hozzájárult, hiszen a DVSC fiatalja 44 százalékkal védett az első játékrészben, amelyet 11–9-re nyert meg Szilágyi Zoltán együttese.

A fordulást követően már három gólos előnyben is játszott a piros-fehér együttes, azonban megint jött egy – debreceni szempontból – rosszabb időszak, amit kihasználva a Budaörs fordított és 39. percben 15–14-re vezetett.

Nem is csoda, hogy Szilágyi Zoltán ekkor kikérte második idejét is a mérkőzésen. Nem igazán tudta kirángatni övéit a hullámvölgyből, hiszen a 42. percben már 18–15-re vezetett a Budaörs, és a helyzet súlyát jól mutatta, hogy az előző után csupán három perccel ismét magához hívta tanítványait a debreceni vezetőedző.

A Lokinak főleg támadásban nem ment a játék, sokszor kapkodva, nem igazán jó helyzetekből fejezték be a debreceniek az akciókat. Emellett pedig Torda sem tudta azt kiváló teljesítményt hozni, mint a szünet előtt, ezért érkezett is a helyére a nem teljesen egészséges Catherine Gabriel. A beállásával kevesebb gólt kaptak a vendégek, azonban elöl továbbra is akadozott a gépezet. Ettől függetlenül két és fél minutummal a vége előtt már csak eggyel vezetett a Budaörs, viszont nehezítette a helyzetet, hogy Hornyákot kiküldték két percre.

Hiába szorította meg a végén a Loki a hazaiakat, végül hatalmas meglepetésre 25–23-ra nyert a Budaörs. Szilágyi Zoltán gárdája meglehetősen indiszponáltan, sok hibával kézilabdázott, így az ellenfél megérdemelten szerezte meg a két pontot.

Bakos Attila