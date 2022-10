A Debreceni VSC labdarúgócsapata fölényes győzelmet aratott vasárnap délután az Újpest ellen az OTP Bank Liga 11. fordulójában. A Nagyerdei Stadionban játszott remek hangulatú találkozón Dzsudzsák Balázs, Sós Bence, Varga József és Baráth Péter góljaival nyert 4–1-re a Loki. Az első félidőben a vendégek nagy nyomást helyeztek Szrdjan Blagojevics csapatára, amely emiatt alaposan megküzdött a labdakihozatalokkal. A szerb vezetőedző cserélt is a szünetben: Bódi Ádám és Sós Bence álltak be.

Hamar meglett az eredménye a változtatásnak, hiszen Bódi előkészítéséből Sós változtatta 2–1-re az állást az 53. percben.

A mérkőzést követően a Loki második találatát szerző támadó beszélt a HAON-nak többek között arról is, hogy mitől változhatott a szünet után a meccs képe. – Az eredmény nem tükrözi a két együttes közötti különbséget, hiszen az Újpest nagyon jó képességű futballistákból áll össze. Két héttel ezelőtt a Honvéd ellen fordított volt a helyzet. Akkor nagy előnyt teremtettünk a fordulásig, aztán viszont úgy tűnhetett, hogy a cserék miatt is esett vissza a teljesítményünk. Én is akkor álltam be, utána kaptunk két gólt és ez elég szerencsétlenül jött ki.

Ezúttal azonban a szünetbeli két változtatás új impulzust hozott a játékunkba és a második gólunk is lendületet adott. Ezt követően felszabadultan futballoztunk, ami helyzetekben és gólokban is megmutatkozott

– fogalmazott.

Sós Bence gólja után egészen sokáig állt az összecsapás, mert a videóbíró vizsgálta annak szabályosságát, végül Antal Péter is megnézte az esetet. A kérdés az volt, hogy Sós lövésének a pillanatában lesen tartózkodó, de labdába nem érő Szécsi Márk befolyásolta-e Nikolics kapust a védésben. Végül a játékvezető úgy döntött, hogy nem, és megerősítette a találat érvényességét. – Attól függetlenül izgultam, hogy én tudtam, nem voltam lesen, de Szécsi a kapus előtt mozgolódott, és azt vizsgálták, hogy ez zavarhatta-e. A lényeg, hogy megadták, úgyhogy nagyon örülök a gólnak, hatalmas gátat tört most át bennem.

Az elmúlt időszakban sajnos nem éreztem, hogy annyit hozzá tudnék tenni a csapat teljesítményéhez, mint amennyit szerettem volna, és nyilván belülről őröl, ha nem úgy megy. Ez a találat jót tett a lelkemnek, örülök, hogy a gárdának is tudtam ezzel segíteni. Csinálom tovább a dolgomat, remélem, hogy több lehetőséget kapok majd és meghálálhatom a bizalmat

– mondta a Loki támadója.

A Debreceni VSC sűrű időszakban van, hiszen szerdán kora délután már a DEAC ellen játszik a Magyar Kupa 4. fordulójában. A városi derbi a DEAC Egyetemi Sportcentrumában lesz a Dóczy József utcán.

Bakos Attila