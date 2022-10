A DEAC férfi kézilabdázói az NB I.-es Gyöngyöst fogadták hétfő este a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Mint az a deac.hu beszámolójában olvasható, a találkozó Dino Hamidovic és Pethő Ákos gólváltásával indult, majd Illés Tamás gyors indítást követően vette be a vendégek kapuját (2-1). Nem hagyta lerázni magát a DEAC, sőt, a tizedik percben Kathi Péter találatával újra náluk volt az előny, jött is a gyöngyösiek időkérése (8-7). Ezt követően Boros Tamás elkapta a fonalat, a védéseinek hála pedig többek között Kiss Axel szerzett könnyű gólt. Nem könnyítette meg a debreceniek dolgát, hogy a játékvezetők sok kétperces büntetést adtak nekik, de az emberhátrányos helyzeteket szintén jól megoldották. A szünethez közeledve Menyhárt hetesével hárommal mentek a Heves megyeiek, de az egyetemisták innen is felálltak, végül Balázs Sándor egalizált (17-17).

A második félidő alaphangját István Péter adta meg, aki egy elveszettnek tűnő bejátszást megkaparintott, majd élt a helyzetével (18-17). Egy 3-0-s sorozatot produkált a Gyöngyös, Mándi Norbert nem nézte tétlenül az eseményeket, letette az időkérő kártyát a zsűriasztalra. Szerencsére rendezte a sorait a DEAC, ennek köszönhetően sokáig a levegőben lógott a bravúr esélye. 24-24-es állásról a vendégek mozdultak el, zsinórban hatszor jártak túl Boros eszén (24-30). A tízperces gólcsendet Illés Tamás hetesből szakította meg, nem sokkal később pedig lerohanásból köszönt be (26-30). A mérkőzés végéig már nem tudta eltüntetni hátrányát a DEAC, ennek ellenére akadtak szép megoldásaik, amit a lelkes publikum vastapssal honorált.

A győzelmének köszönhetően a Gyöngyös jutott a következő körbe, míg a DEAC szombaton a Vecsést látja vendégül az NB I./B-ben.