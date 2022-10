Még egy hónap, és kezdődik a 2022-es labdarúgó-világbajnokság. A Perzsa-öbölben La’eebnek nevezték el a vb hivatalos kabaláját. A kis figura neve egy arab szóból származik, amely annyit jelent: tehetséges játékos. La’eeb – ahogy azt várni lehetett – a leginkább túlöltözött kabalafigura a világbajnokságok történetében, hiszen disdását visel, vagy ahogy a keresztény világban viccesen nevezik: arabus lepedőt. A figura aranyos, de ami a katari világbajnokság mögött van, már kevésbé az.

Egyelőre talány, látunk-e klasszikus és önfeledt vb-hangulatot, lengén öltözött európai és dél-amerikai szurkolóhölgyeket, a katari öltözködési szokások ugyanis a muszlim világét követik, vagyis a helyi „divat” tiszteletére ösztönzik az országba látogató külföldieket is, és a katari alkotmány egyik cikkelye is előírja minden helybéli és látogató számára a nemzeti tradíciók és bevett szokások tiszteletben tartását.

Fürdőruhát például a hotelek medencéinél lehet viselni, de a nyilvános strandokon már nem, ahogyan a városban sem.

Így borítékolható, hogy a meccsre előszeretettel merész fürdőruhában érkező brazil hölgyeknek akad néhány konfliktusuk a szervezőkkel és Allahhal.

Vagy ha még be is jut a stadionba nyakig felöltözve, és csak a lelátón vetkőzik melltartósra néhány fanatikus szurkolóhölgy, hogy ezzel is jobb teljesítményre sarkallja kedvenceit, ahogy az rendszerint előfordul a világbajnokságokon, akkor majd az egész világ szeme láttára rádobnak egy lepedőt, és kivezetik a katari biztonságiak?

Továbbá nemhogy a csók és az ölelkezés tilos a stadionokban, hanem már a flörtölés és kacérkodás is – ez a világbajnokság az első, amelyet muszlim országban rendeznek, ráadásul konzervatív muszlim országban.

A gazdag európai turistákhoz hozzá vannak szokva a katariak, hiszen sokan keresik fel évente az Öböl-menti országot – Budapestről is napi több járat indul Dohába –, de a futballszurkolóké merőben más világ. Elsősorban azért, mert a többségük alkoholt fogyaszt, nem is keveset. Egy muszlim országban azonban hiánycikk az alkohol, vagyis szigorúan ellenőrzött a fogyasztása. Katarban a vb-n a mérkőzések előtt három órával kezdődik, majd utánuk egy óráig tart az italárusítás a belépőjeggyel rendelkező drukkerek számára, de csak szigorúan a szurkolói zónákban, és a meccsek alatt, a stadionokban is tilos a sörfogyasztás. Pedig a helyszínek közelsége miatt – Katar kisebb, mint Hajdú-Bihar és Szabolcs megye együtt – a szurkolóknak az utazással sem kell sokat vesződniük, lenne idő jó európai szokás szerint meccset elemezni valamelyik dohai kerthelyiségben a 25-30 fokos katari télben…

Drága, és még büntetnek is

Aki nyilvános helyen részegedik le, akár hat hónapra is bezárhatják – hívták fel az európaiak figyelmét többször is a katari hatóságok. Mindenesetre az árakkal is szeretnék visszatartani a focihíveket a túlzott alkoholfogyasztástól, egy korsó sört ugyanis mintegy 11,5 angol fontért (5400 forintért) mérnek majd a szurkolói zónában. Mindennek ellenére az érdeklődés óriási, az első jegyértékesítési szakaszban 800 ezer belépő talált gazdára. A katariak összesen 1,5 millió szurkolót várnak a november 20-án kezdődő világbajnokságra.

Foci délelőttől estig

A csoportkörben naponta négy mérkőzést rendeznek: közép-európai idő szerint 11 órakor kezdődik az első, 14 órakor a második, 17 órakor a harmadik és 20 órakor a negyedik. A 12 napon át tartó csoportkör utolsó fordulójában, valamint az egyenes kieséses szakaszban 18 órakor és 22 órakor kezdődnek a találkozók.

Mivel a katari esemény nemcsak abból a szempontból kuriózum a világbajnokságok 1930 óta íródó történében, hogy először rendezik muszlim országban, hanem azért is, mert először játszanak télen foci vb-t, az európai vendéglátósoknak és sörbarát szurkolóknak egyenes átok.

Ennek a foci-világbajnokságnak a találkozóit ugyanis nem lehet baráti körben, sörrel a kézben, valamelyik csehó kerthelyiségében megtekinteni, a decemberi időjárás ugyanis még a globális felmelegedéssel együtt sem teszi ezt lehetővé.

A magyaroknak átok

„Elvettek az életünktől egy foci-vb-t!” – mondogatja keserűen baráti társaságban Katona László, a széles körben ismert debreceni futballszakember, a DEAC megye I.-es csapatának edzője, amióta Katar a korrupció súlyos gyanújával megszerezte a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát. „Átok a vendéglátóhelyeknek, mert nem keresnek pénzt, és átok nekünk, sörfogyasztó futballrajongóknak, mert ki a fene ül ki egy teraszra decemberben?” – teszi hozzá Katona László, aki a bejelentés, azaz 2010 óta dühös azokra, akik így rendelkeztek. Nem alaptalanul!

Katarnak labdarúgó-vb? Ez viccnek durva lenne, tehát komoly! – kaptunk a fejünkhöz, amikor 2010-ben Sepp Blatter FIFA-elnök bejelentette azt, hogy – a várakozásokkal ellentétben – nem az Egyesült Államoknak, hanem a Perzsa-öbölben fekvő Katarnak ítélték oda a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát.

Bár a katariak minden vádat mindig is tagadtak, a FIFA-nál vizsgálatot indítottak Sepp Blatter ellen, aki aztán a ránehezedő nyomás miatt 2015. június 2-án lemondott elnöki tisztségéről. Blattert végül 2028-ig eltiltották a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől, de belebukott az ügybe a UEFA-elnök Michel Platini is, akinek a szavazás előtt két nappal Blatter kétmillió svájci frankot utalt át. A francia legenda 2019-ben előzetes letartóztatásba is került emiatt. Egyébként nagy támogatója volt a katari pályázatnak, majd a döntés után a közel-keletiek beszálltak a Paris Saint-Germain csapatába, amely azóta a világ leggazdagabb klubja. Lehet, hogy ez csak véletlen, mindenesetre nehéz hinni a katari pályázat tisztaságában, arról nem is beszélve, hogy Mohamed bin Hammam, a FIFA végrehajtó bizottsági tagja, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség katari elnöke életfogytig tartó eltiltást kapott a FIFA-tól az „etikai normák megszegése” miatt.

A katariak azonban mit sem törődnek a sötét ügyekkel, a foci-vb lázában égnek, ha már pénzt és emberéletet sem sajnálva – a brit The Guardian szerint 6500 külföldi vendégmunkás halt meg az építkezések során – felhúztak rekord idő alatt hét szuperstadiont, és ahogy közeledik a nyitány, már egyre kevesebbet hallani, olvasni arról, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma konkrét bizonyítékokkal is előállt arról, miként fizették le a közel-keleti pályázat képviselői a FIFA végrehajtó bizottsága tagjainak többségét. Ez a testület 22 emberből áll, és közülük csak hat nem volt „sáros” az amerikaiak szerint, vagyis velük kapcsolatban nem találtak terhelő bizonyítékot.

A katari rendezésre tehát sok árnyék vetül, már csak azért is, mert beleköp a nemzeti szövetségek (bajnokságok) levesébe, továbbá a Bajnokok Ligája és az Európa-liga lebonyolításába is. A fotelszurkolók azonban – ha már az élet így hozta – el tudnak vonatkoztatni mindentől, és átadják magukat az élvezetnek, hogy egy hónapig pattog a labda a sivatagi országban. A katari sok tekintetben első a vb-k történetében, de egyben utolsó is: a következő, 2026-os világbajnokságot már a mostani 32 helyett 48 csapattal rendezi meg az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Ott már kényelmesre vetkőzhetnek a nők, és alkoholból sem lesz hiány. Meg remélhetőleg magyar futballistákból sem!

Cs. Bereczki Attila