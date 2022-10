Nem sikerült megszakítania a rossz szériáját a DEAC futballcsapatának az NB III. Keleti csoportjának szombati találkozóján. A hajdúságiak számára az utóbbi mérkőzéseik során kevés babér termett: egy Magyar Kupa-meccsen és három bajnokin nem találtak a kapuba. Sajnos nem történt ez másként Egerben sem, a házigazdák 2-0-ra legyőzték Sándor Tamás együttesét – idézte fel a deac.hu.

– Véleményem szerint nem kezdtük rosszul a találkozót, és úgy is mentünk ki a pályára, hogy ideje kimásznunk a gödörből, szakítsuk meg a rossz sorozatunkat. Ennek ellenére volt a játékunkban némi dekoncentráltság, ami miatt jöttek a hibák, az ellenfél pedig ezt jól kihasználta, kevés lehetőségeiből két gólt is szerzett. Kezdettől fogva igyekeztünk dominálni, lövőhelyzeteink is adódtak, azonban az egymást gyorsan követő két góljukra nem tudtunk válaszolni. Bosszantó az újabb sikeretlenség – mondta Soltész János, a DEAC hátvédje.

A játékos a visszafogottabb szereplés okairól is nyilatkozott a klubhonlapnak. – Eddig sok volt a hiányzónk a sérülések miatt, de mára többen visszatértek, reméljük, ezzel elindulunk fölfelé. Nehéz megtalálni a gyengébb szereplés miértjét, talán kisebb fáradtság is az oka a hullámvölgynek. Mindenesetre vasárnap itthon játszunk a Pénzügyőr ellen, ez kiváló alkalom lesz arra, hogy visszatérjünk a győzelem útjára – fogalmazott a védő.