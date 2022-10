Szombaton délután játszotta idei első hazai meccsét a DEAC floorballcsapata a DESOK csarnokban: ezúttal az IBK Cartoon Heroes látogatott Debrecenbe. A mérkőzésnek különleges apropót adott Héjja Gbor búcsúja: a találkozót megelőzően visszavonultatták a legendás kapust, számolt be a deac.hu.

Az ünnepi hangulat a meccsre is átragadt: a debreceniek három sorral vágtak neki a párharcnak, majd az ötödik percben egy szép kontra végén Tarsoly Ádám gólja ragadtatta tapsra a hazai nézőket (1:0). Továbbra is felváltva volt forgalom a kapuk előtt, így a következő találatot a vendégek jegyezték Liebe György révén. Igyekezett újból sebességet váltani a Debrecen, kapuvasig is eljutottak, majd Nyisztor Szabolcs góljának köszönhetően az előnyt ismét magukhoz ragadták (2:1). Szünet előtt rutintalanságból beszedték első kiállításukat, így maradt fejtörés a pihenőre.

Igyekeztek ölni az időt az áthúzódó kiállítás alatt, de a vendégek végül csak sikerrel jártak: Pupek Zsoltnak már csak érkeznie kellett Baán Krisztián passzára (2:2). A színvonal nem verdeste az eget, de komoly küzdelem bontakozott ki a pályán. Mindkét csapat szerette volna megragadni az előnyt. Előbb a vendégek váltottak szerkezetet, igyekezvén növelni a nyomást a DEAC kapujára. Erre a Debrecen is reagált, és ezt góllal is megkoronázták: Bélteki Gábor lőtte ki a hosszú felsőt (3:2). A fővárosiak továbbra is igyekeztek nyomást helyezni a hazaiakra, időt is kértek, hogy a szerkezetváltást eredmények szempontjából is alátámasszák, de Dorogi Kristóf jól állta a sarat. Szünet előtt aztán kissé váratlanul jött egy fontos gól: a mérkőzés előtt még kérdéses volt Balogh Richárd játéka, ám óriási góljával végleg aláhúzta, hogy jó volt ismét számolni vele (4:2).

A záró etapra így lélektani előnnyel, ám nem pontokkal a zsebükben fordult a DEAC. Kérdésesen kerültek emberhátrányba, amelyet aztán a 45. percben Pupek Zsolt révén kihasználtak a vendégek (4:3). A mérkőzés így továbbra is nyílt volt: ahogy a második etapban, most is komoly csatát láthattak a nézők, sok ütközéssel fűszerezve. A debreceniek újabb szerkezeti váltással várták a mérkőzés hajráját, ahol aztán több kiállítás is volt: egy rossz cserét követően került hátrányba az egyetemi klub, majd páros kiállítás is történt. Négy a három ellen volt komoly ziccerük a vendégekének az egyenlítésre, ám végül Pupek Zsolt lövése a kapu felett szállt el. A DEAC szabadütést követően viszont visszaállította a kétgólos különbséget: Radványi Balázs lőtt fontos pillanatban szép gólt (5:3). Egy kontrát követően végül Varga Gergő is betalált, magabiztossá téve a különbséget (6:3). A folytatásban is igyekeztek a csapatok, de az eredmény már nem változott.