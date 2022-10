A DEAC férfi futsalosai ebben a szezonban eddig minden bajnokijukat megnyerték a DESOK-ban. Elek Gergő legénysége sorrendben az ELTE-BEAC-ot, a Kecskemétet és a Magyar Futsal Akadémiát fektette két vállra. A jó sorozatot hétfő este a Nyíregyháza elleni kelet-magyarországi rangadón lehet folytatni. A szabolcsiak a feljutást követően nem megszeppent újonc benyomását keltik, ezt támasztja alá, hogy már kilenc egységgel rendelkeznek. A papírforma alapján a DEAC a meccs esélyese, ettől függetlenül Szabó Ábel nem számít sétagaloppra - írja a deac.hu.

– Itthon akarjuk tartani a három pontot, bár szerintem nem lesz ez könnyű mérkőzés – kezdte mondandóját a 22 éves futsalos. – Borítékolható, hogy mi birtokoljuk többet a labdát, míg ellenfelünk a stabil védekezésre szeretne összpontosítani. A nagyobb tudás mellett abból is profitálhatunk, hogy komolyabb élvonalbeli rutinnal rendelkezünk. A mostani idényben a feljutókat magabiztosan fektettük két vállra, méghozzá azért, mert nem becsültük le őket. Sajnos a jelek szerint Berecz Rafael mellett Vass Ottó sem léphet pályára, Harmati Tamás szereplése pedig kérdéses. Nyilván nem öröm, hogy kulcsemberek fognak hiányozni, de korábban is megbirkóztunk ezzel. Nem lehet leírni a nyíregyháziakat, hiszen tapasztalt vezetőedzőjük van, aki jó képességű játékosokat vethet be. Előnyt jelenthet, hogy két felkészülési meccset játszottunk velük az utóbbi hetekben. Természetesen ezekből az eredményekből nem érdemes kiindulni, de kaptunk egy képet róluk – szögezte le Szabó.

A DEAC hétfőn a Berettyóújfalu elleni megyei rangadót 2-1-re elveszítette. A Pálfy István Sportcsarnokban a hazaiak Rafinha duplájával kétgólos előnyre tettek szert az első játékrészben, a szünet után Harmati Tamás góljával csak a felzárkózás jött össze.

– A találkozó elején megilletődötten játszottunk, ami eléggé meglepett, emellett hiányoltam a vagányságot is. A szünetben megbeszéltük, hogy ettől több kell. A második félidőben ugyan szépítettünk, de sajnos a pontszerzés nem sikerült. Ezúttal főleg kontrákból veszélyeztettünk, ám sajnos az utolsó passzokba sokszor hiba csúszott, ezért tértünk haza üres kézzel – mondta Szabó Ábel.