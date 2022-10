Nyíradony VVTK – Kabai Meteorit SE 2–0 (1–0)

100 néző. Vezette: László J. (Lévai Z., Hadházi L.)

Nyíradony VVTK: Rácz T., Bogár M., Gyurina J., Perényi R. (Vass G.), Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Kerecsen Gy.), Bara M., Kiss G. (Bányász A.), Daru I., Kónya M. Edző: Dán Ferenc

Kabai Meteorit SE: Baranyi S., Pallagi J., Szabó P. (Molnár Cs.), Mester M., Kovács M., Bajnók I., Domonkos Sz. (Tóth Z.), Tóth P., Somogyi I., Bácsi Á. (Spitzmüller L.), Tóth I. Edző: Tóth Péter

Gól: Gáll F., Nagy K. Ifi: 3–1

Dán Ferenc: Továbbra is stabil a védekezés. A meccset megnyertük, nem lehetek elégedetlen, de tudom, hogy vannak dolgok, amiken javítanunk kell. Ha tudunk majd javítani, akkor a játék is szórakoztatóbb lesz. Most is csak dicséret jár a játékosaimnak, mert megint fegyelmezettek voltak. Megyünk tovább! Köszönjük a szurkolást!

Tóth Péter: Döntetlenszagú mérkőzésen a hazai csapat 100 százalékosan használta ki helyzeteit, ezért megérdemelten tartotta otthon a három pontot. Míg a támadó harmadban nem tudunk párharcokat nyerni, addig ilyen eredmények fognak születni.