A válogatott szünet után mindjárt a bajnokság egyik legnagyobb rangadójával tér vissza a női kézilabda NB I., hiszen az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Győr vendége lesz a DVSC Schaeffler.

A magyar válogatott az elmúlt héten a szlovének vendégeként játszott két kemény mérkőzést, előbb csütörtökön 22–22-es döntetlent ért el, majd szombaton 21–19-re kikapott. A Loki összesen hat játékost adott a magyar keretbe, köztük a mindkét találkozón pályára lépett Bordás Rékát, akit a Haon kérdezett a tapasztalatairól.

– Nem igazán lehetünk elégedettek az eredményekkel, viszont sokat tanultunk ebből a két meccsből, láttuk, hogy vannak még a hiányosságaink, amit pótolni kell – hangsúlyozta a beálló. – Kipróbáltunk olyan variációkat is, amiket talán az Európa-bajnokságon bevethetünk, de látszott, hogy van még tennivalónk bőven.

Győzni szerettünk volna mindkét összecsapáson, de minden olyan hibát elkövettünk, amit nem szabadott volna.

Ami eddig jól működött, most az sem ment igazán, bár hozzátartozik, hogy öt hónapja találkoztunk utoljára, szóval vissza kellett rázódnunk, meg újra megszokni egymást. Tudjuk, hogy a jövőben ennél sokkal többre lesz szükség, úgyhogy levonva a következtetéseket menni kell tovább. A védekezésünkkel nem volt nagy baj, hiszen a 21, illetve 22 kapott gól nem sok, inkább a támadásunk volt az, ami nem igazán működött – vélekedett az elmúlt hétről.

A szezon talán legnehezebb bajnokija vár a DVSC Schaeffler együttesére szerdán 19 órától (tv: M4 Sport), hiszen a bajnoki címvédő, eddig ugyancsak hibátlanul teljesítő Győr vendégei lesznek Bordás Rékáék. A sportstatisztika.com oldal adataiból kiderül, hogy a hazai első osztály egyik legpatinásabb párharcáról van szó, hiszen eddig 94 alkalommal találkoztak a felek.

Az összképet tekintve erősen a Rába-parti együttes felé billen a mérleg (28 Loki-siker, 5 döntetlen és 61 ETO-győzelem), ezen kellene egy bravúrral szépíteniük a piros-fehéreknek.

Talán könnyebbség lehet, hogy a hazaiaknál valószínűleg hiányozni fog a norvég világklasszis irányító, az egyik edzésen orrtörést szenvedett Stine Oftedal, míg a hajdúságiaknál a hosszú ideje sérült Ann-Cathrin Giegerich kivételével mindenki bevetésre készen várja a rangadót. A Győr legutóbb a BL-ben hazai pályán szenvedett vereséget a francia Metz gárdájától, kérdés, ez mennyire viselte meg a kisalföldi lelkeket.

– Nem hiszem, hogy nyomott hagyott bennük a legutóbbi BL-vereség, profikról van szó, kielemezték a hibákat, és tovább léptek. Ráadásul azóta már volt egy válogatott időszak is, úgyhogy biztos, hogy tiszta fejjel várják a meccset. Az valószínűbb, hogy még inkább felszívják magukat, hiszen be akarják bizonyítani, ők még mindig a régi Győr, és csak egy kis botlás volt a legutóbbi meccsük. Oftedal hiányát nyilván még a győriek is megérzik, hiszen a világ egyik legjobb játékosáról van szó. Nagyon sokat tud segíteni a kisalföldieknek a pályán belül, és azon kívül is. De ne feledjük, azon a poszton ott van még a francia Estelle Nze Minko, aki ugyancsak klasszis, szóval nem kell sajnálni őket.

Két hasonló stílusú csapatról beszélhetünk, mindkettőnek a védekezésből indított gyors támadások a fő erőssége.

Sok fog azon múlni, melyik együttesnek áll előbb össze a védekezése, mert valószínűleg az fog több lerohanásos gólt szerezni. Nagy iramú mérkőzésre számítok, ahhoz, hogy esélyünk legyen, sokkal jobban kell kezdenünk, mint a Mosonmagyaróvár ellen – mondta el Bordás Réka.

A beálló szerint egyértelműen a Győr a meccs favoritja, épp ezért nincs is teher a debrecenieken, akik úgy fognak kimenni a pályára, hogy kiadnak magukból mindent, és meglátják az mire lesz elég.

MSZ